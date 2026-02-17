Ce n'était presque plus un secret : Nothing profitera bel et bien de l'appel d'air créé par le Mobile World Congress pour annoncer ses prochains smartphones — quoique depuis le confort de ses locaux londonniens.
Nothing va bouder le salon barcelonnais cette année pour un live maison, qui se tiendra le jeudi 5 mars à 10h30 heure française. La marque ne fait aucunement mystère de la teneur de l'événement : il s'agira bien de lever le voile sur ses nouveaux smartphones ; la "Phone (4a) series", que l'on imagine composée d'un modèle classique, et d'un modèle Pro.
Ce que l'on sait déjà des Nothing Phone (4a)
Les Nothing Phone (4a) et (4a) Pro devraient reprendre le flambeau de leurs prédécesseurs sans grande rupture. Il faut dire que la formule était déjà convaincante l'an dernier ; inutile de réinventer la roue. On aura donc affaire à deux smartphones de milieu de gamme, experts dans l'exercice de proposer le moins de compromis possibles aux consommateurs.
Si la marque reprend à l'identique les plans de l'année dernière, seule la partie photo devrait vraiment différencier le modèle classique du Phone (4a) Pro. L'an dernier, ce dernier faisait en effet sensation en se payant le luxe d'un téléobjectif périscopique — une rareté à ce prix.
Côté puces, on devrait retrouver sur les deux modèles la Snapdragon 7s Gen 4, ainsi que 8 ou 12 Go de RAM. On fait confiance à Nothing pour proposer un design toujours aussi à part. Mais, cette année, le patron de l'entreprise Carl Pei a déjà annoncé que de nouveaux coloris plus audacieux seraient aussi au programme !
Pourquoi ces smartphones sont attendus au tournant ?
L'année dernière, les Nothing Phone (3a) et Phone (3a) Pro ont fait de moi un « believer ». Plus qu'avec ses précédents modèles, la jeune pousse anglaise abaissait considérablement la barrière de prix permettant de s'offrir un smartphone à l'aise dans tout. Affiché à 349€, le Phone (3a) était une bombe. Et j'espère sincèrement que son successeur saura reprendre le flambeau… sans faire exploser les prix.
Vous n'êtes pas sans savoir que la pénurie de composants (en particulier la RAM et la mémoire flash) oblige les entreprises tech à jouer des coudes pour conserver une marge correcte en répercutant le moins possible la flambée des coûts sur les consommateurs. Et, sur un segment de marché aussi tendu que le milieu de gamme, une dizaine d'euros peut déjà faire toute la différence.
De l'aveu du PDG de Nothing, la série (a) « est notre série la plus vendue, et nous sommes vraiment impatients de la rapprocher encore davantage de ce que sera l'expérience d'un flagship à tous les niveaux ». D'après lui, Nothing se concentrera d'ailleurs exclusivement au milieu de gamme cette année, après le relatif échec du Nothing Phone (3) l'été dernier.