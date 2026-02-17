zebaffe

"L’année dernière, les Nothing Phone (3a) et Phone (3a) Pro ont fait de moi un « believer ». Plus qu’avec ses précédents modèles, la jeune pousse anglaise abaissait considérablement la barrière de prix permettant de s’offrir un smartphone à l’aise dans tout. Affiché à 349€, le Phone (3a) était une bombe. Et j’espère sincèrement que son successeur saura reprendre le flambeau… sans faire exploser les prix.

Bonjour, à 12mn30 environ il explique clairement qu’ils vont augmenter les prix. Après il te donne du bullshit marketing mais dans l’idée, ca devrait augmenter