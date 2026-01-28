De relativement inconnue il y a encore un an, Nothing s'est placé sur l'échiquier mondial des fabricants de smartphones qui comptent en alignant les succès en 2025. C'est naturel : ses prochains Phone (4a) et (4a) Pro sont attendus au tournant. Bonne nouvelle, ils arriveraient très bientôt.
L'entreprise londonienne arrivera-t-elle à transformer l'essai cette année ? En tout cas, il est désormais clair que les futurs smartphones de milieu de gamme du fabricant sont dans les starting-blocks. Grâce à leur certification européenne toute récente, on apprend quelques nouveaux détails techniques sur les Nothing Phone (4a) et (4a) Pro. De quoi donner du grain à moudre aux rumeurs prédisant un lancement début mars.
La fiche technique partiellement spoilée par la certification européenne
On sait que les réglementations européennes ont tendance à agacer les entreprises de la tech. Et, le fait que la base de données EPREL (mise en place à l'été dernier et sur laquelle tous les smartphones du marché doivent figurer) ne cesse de leaker des références encore non officielles ne doit rien arranger. En l'occurrence, Nothing vient d'y référencer un nouveau modèle : le A069P.
En croisant cette référence à un listing préalable déposé en Inde, on a désormais la certitude qu'il s'agit du Nothing Phone (4a) Pro. Et, d'après la base EPREL, ce modèle marque une progression assez importante par rapport au Nothing Phone (3a) Pro. Celui-ci étant noté "C" dans le barème de l'organisme, quand ce nouveau venu obtient un "A".
En particulier, l'autonomie devrait faire un bond en avant. D'après le listing EPREL, on passerait d'une endurance de 43h à 63h sur ce nouveau modèle. Comme son prédécesseur, la batterie (de 5080 mAh, comme le (3a) Pro) pourra supporter 1400 cycles de recharge avant de passer à 80% de capacité. On notera enfin une légère progression sur la certification d'étanchéité : on passera de l'IP64 à IP65 sur ce nouveau modèle.
Vers un lancement au MWC 2026 ?
Après les confirmations de certains pans de la fiche technique, il reste encore de nombreuses zones d'ombre sur le Nothing Phone (4a) Pro… mais surtout sur le Phone (4a) — sur lequel on ne sait pour ainsi dire pas grand-chose (il n'est pas encore référencé sur EPREL).
La patience reste donc de mise, avant un lancement prédit en mars prochain (probablement à l'occasion du Mobile World Congress). D'après la rumeur, on aura affaire à un modèle Pro équipé d'une puce Snapdragon 7-series, de 12 Go de RAM et de 256 Go de stockage. Comme l'année dernière, ces deux modèles devraient mettre une certaine emphase sur la partie photo, et notamment la longue focale. On s'attend notamment à un téléobjectif périscopique encore plus impressionnant sur le (4a) Pro.
Restera aussi à voir si Nothing parvient à conserver des tarifs aussi attractifs sur ses futurs modèles. On le sait : la pénurie de mémoire vive n'épargne pas les fabricants de smartphones.