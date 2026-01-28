On sait que les réglementations européennes ont tendance à agacer les entreprises de la tech. Et, le fait que la base de données EPREL (mise en place à l'été dernier et sur laquelle tous les smartphones du marché doivent figurer) ne cesse de leaker des références encore non officielles ne doit rien arranger. En l'occurrence, Nothing vient d'y référencer un nouveau modèle : le A069P.