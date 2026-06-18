On le sait maintenant, Apple ne pourra pas échapper à une hausse de ses tarifs, à cause de la crise de la RAM. Et ça pourrait faire très mal si le groupe voulait faire passer l'ensemble du surcoût au client.
L'explosion des prix des composants mémoires est un sujet brûlant depuis un peu moins d'un an, à tel point que les géants des smartphones ont petit à petit préparé le public à une hausse inévitable. Ça a été le cas du patron de Xiaomi, puis, aujourd'hui, celui d'Apple, Tim Cook. Et si Apple voulait répercuter l'ensemble de la hausse des prix, ça ferait très mal au prix de l'iPhone.
Les prix des composants mémoires presque multipliés par 4
Combien coûteront les prochains iPhone 18 Pro ? Cela dépendra de la partie du surcoût qu'Apple veut faire passer au client. Mais ce qu'on peut dire, c'est que la facture a explosé, selon les chiffres fournis par TechInsights, spécialiste de l'analyse du secteur des semi-conducteurs.
Apple a ainsi vu le prix de 256 Go de mémoire passer de 13 dollars l'an dernier à 51 dollars (+292%) quand celui de la RAM est passé dans la même période de 39 dollars pour 12 Go à 145 dollars (+272%).
Apple va devoir rogner ses marges pour ne pas faire exploser le prix de l'iPhone
Autant dire que, dans l'absolu, on pourrait aisément voir une hausse de 200 dollars être appliquée aux prochains iPhone 18 Pro, surtout que l'on sait que ces appareils auraient aussi droit à une nouveauté coûteuse. On parle de l'intégration d'un objectif à ouverture variable dans l'appareil photo, qui renchérit lui aussi la facture.
La question qui se pose donc est : jusqu'à quel point Apple va-t-il bien vouloir taper dans ses marges pour absorber la très forte hausse de la facture ? Une hausse de 200 dollars du prix des iPhone 18 Pro semble à cette aune une estimation qui ne serait pas démesurée. On arriverait ainsi à un iPhone 18 Pro à 1 299 dollars, et un iPhone 18 Pro Max à 1 399 dollars.
Et sachant qu'en France l'iPhone 17 Pro a été lancé à 1 329 euros et l'iPhone 17 Pro Max à 1 479 euros, dont-on s'attendre à voir tous les modèles iPhone 18 Pro coûter plus de 1 500 euros chez nous ?