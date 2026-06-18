Autant dire que, dans l'absolu, on pourrait aisément voir une hausse de 200 dollars être appliquée aux prochains iPhone 18 Pro, surtout que l'on sait que ces appareils auraient aussi droit à une nouveauté coûteuse. On parle de l'intégration d'un objectif à ouverture variable dans l'appareil photo, qui renchérit lui aussi la facture.

La question qui se pose donc est : jusqu'à quel point Apple va-t-il bien vouloir taper dans ses marges pour absorber la très forte hausse de la facture ? Une hausse de 200 dollars du prix des iPhone 18 Pro semble à cette aune une estimation qui ne serait pas démesurée. On arriverait ainsi à un iPhone 18 Pro à 1 299 dollars, et un iPhone 18 Pro Max à 1 399 dollars.

Et sachant qu'en France l'iPhone 17 Pro a été lancé à 1 329 euros et l'iPhone 17 Pro Max à 1 479 euros, dont-on s'attendre à voir tous les modèles iPhone 18 Pro coûter plus de 1 500 euros chez nous ?