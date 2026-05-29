L'augmentation des coûts de fabrication reste interne à Apple. Il n'est pas certain que le constructeur la répercute sur le prix de détail, habitué à absorber certains surcoûts. L'investissement dans cette nouvelle optique reflète l'importance accordée à la photographie sur ses flagship.

Sunny Optical joue d'ailleurs un rôle de plus en plus important dans l'écosystème Apple. Après avoir fourni le module photo pour le MacBook Neo, qui dépasse largement les attentes de la marque, le fournisseur se positionne pour des développements ultérieurs. En 2028, le module ultra grand-angle des futurs iPhone pourrait abandonner le packaging flip-chip au profit d’une conception COB améliorée. Ce changement permettrait de réduire l’épaisseur ou la taille du module, de libérer de la place pour d’autres composants ou encore d’améliorer la qualité d’image à encombrement équivalent.

Pour rappel, l’iPhone 18 Pro et l’iPhone 18 Pro Max sont attendus à l’automne, aux côtés du premier iPhone pliant. En attendant, Apple nous donne rendez-vous du 8 au 12 juin prochains, dans le cadre de la WWDC 2026, pour découvrir les nouveautés logicielles, et notamment le très attendu iOS 27.