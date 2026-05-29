Apple prévoirait d’introduire un objectif à ouverture variable sur ses prochains modèles Pro. Cette nouveauté, attendue depuis plusieurs générations, aurait toutefois un coût nettement plus élevé pour la marque à la pomme.
Le géant de Cupertino s'apprête à déployer une vraie nouveauté sur ses prochains téléphones haut de gamme. L'iPhone 18 Pro et l'iPhone 18 Pro Max embarqueront un objectif principal capable d'ajuster dynamiquement son ouverture, contrairement aux générations précédentes verrouillées sur une ouverture fixe. Cette flexibilité permettra de mieux maîtriser l'exposition et de jouer davantage avec la profondeur de champ. Selon l'analyste de la supply chain Ming-Chi Kuo, ce module optique coûtera à Apple deux fois plus cher à produire que le système actuel.
Une ouverture variable attendue sur l’iPhone 18 Pro
Depuis l'iPhone 14 Pro, Apple verrouille ses optiques principales sur une ouverture f/1.78. Cette valeur fixe limite fatalement les possibilités de réglage. L'ouverture variable devrait donc considérablement changer la donne. En effet, elle permettra au diaphragme de s'adapter physiquement à la scène, donnant plus de latitude aux utilisateurs pour gérer la quantité de lumière captée par le capteur et moduler l'effet de flou d'arrière-plan.
Cette évolution circule depuis la fin 2024, et plusieurs rapports sont depuis venus l’appuyer. La production aurait désormais débuté. Sunny Optical, nouveau fournisseur de modules photo compacts pour Apple, devrait se voir confier entre 40 et 50 % des commandes. Le composant afficherait un prix de vente moyen supérieur d’environ 50 % à celui de l’actuel objectif à sept éléments en plastique utilisé dans l’appareil photo principal de l’iPhone 17 Pro.
Un composant plus coûteux et un nouveau fournisseur pour Apple
L'augmentation des coûts de fabrication reste interne à Apple. Il n'est pas certain que le constructeur la répercute sur le prix de détail, habitué à absorber certains surcoûts. L'investissement dans cette nouvelle optique reflète l'importance accordée à la photographie sur ses flagship.
Sunny Optical joue d'ailleurs un rôle de plus en plus important dans l'écosystème Apple. Après avoir fourni le module photo pour le MacBook Neo, qui dépasse largement les attentes de la marque, le fournisseur se positionne pour des développements ultérieurs. En 2028, le module ultra grand-angle des futurs iPhone pourrait abandonner le packaging flip-chip au profit d’une conception COB améliorée. Ce changement permettrait de réduire l’épaisseur ou la taille du module, de libérer de la place pour d’autres composants ou encore d’améliorer la qualité d’image à encombrement équivalent.
Pour rappel, l’iPhone 18 Pro et l’iPhone 18 Pro Max sont attendus à l’automne, aux côtés du premier iPhone pliant. En attendant, Apple nous donne rendez-vous du 8 au 12 juin prochains, dans le cadre de la WWDC 2026, pour découvrir les nouveautés logicielles, et notamment le très attendu iOS 27.