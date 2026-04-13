Il y a eu beaucoup de MacBook Neo de vendus depuis maintenant un mois. Énormément même, d'après une publication taïwanaise, dont Wccftech se fait l'écho. Cette dernière affirme en effet que les stocks initiaux d'Apple en MacBook Neo sont dépassés par la demande actuelle.

Résultat, pour faire face à ces stocks vidés, la firme de Cupertino est actuellement en train de passer des commandes d'urgence d'une grande ampleur auprès de ses fournisseurs Foxconn et Quanta.