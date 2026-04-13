Le tout nouveau MacBook à prix abordable, le MacBook Neo, est un énorme succès. Et tellement qu'Apple est même pris de court au niveau de ses stocks !
Il y a un mois Apple lançait un ordinateur portable qui voulait s'imposer dans le secteur entrée de gamme : le MacBook Neo. Un appareil à moins de 700 euros qui a très vite été le meilleur lancement de l'histoire d'Apple pour ce qui est des nouveaux utilisateurs de Mac, selon l'affirmation de Tim Cook. Et le succès ne se dément pas, comme nous le montre cette nouvelle information.
Apple a déjà épuisé ses stocks de départ pour le MacBook Neo et a placé des commandes d'urgence
Il y a eu beaucoup de MacBook Neo de vendus depuis maintenant un mois. Énormément même, d'après une publication taïwanaise, dont Wccftech se fait l'écho. Cette dernière affirme en effet que les stocks initiaux d'Apple en MacBook Neo sont dépassés par la demande actuelle.
Résultat, pour faire face à ces stocks vidés, la firme de Cupertino est actuellement en train de passer des commandes d'urgence d'une grande ampleur auprès de ses fournisseurs Foxconn et Quanta.
Apple réhausse ses prédictions de vente
Dès le départ, Apple semblait confiant pour ce nouveau produit, qui casse les codes habituels de la marque au niveau des tarifs, et va chercher au plus bas, quand les produits Apple ont plutôt tendance à coûter plus cher. Et vu les commandes qui ne cessent d'affluer, l'optimisme est encore renforcé au sein de l'entreprise américaine.
Elle aurait ainsi, face à toutes ces demandes, réhaussé ses estimations de vente pour le MacBook Neo. Ces dernières sont passées de 7 à 10 millions d'unités. Reste maintenant à savoir si Apple va pouvoir maintenir son prix si bas, qui a pu être placé à ce niveau grâce à la réutilisation de puces qui devaient être mises au rebut, et qui vont finir par rapidement manquer. Ou alors, pour maintenir la tendance, le géant américain va-t-il plutôt décider de rogner ses marges ?