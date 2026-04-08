Le succès commercial du MacBook Neo pousse Apple à réfléchir à la prochaine étape, au prix d'un probable rééquilibrage de ses marges.
Lancé en mars 2026, le MacBook Neo embarque la puce A18 Pro, la même que celle équipant les iPhone 16 Pro et Pro Max. Mais selon le journaliste taïwanais Tim Culpan, Apple serait déjà en discussions avec ses fournisseurs pour développer une version mise à jour de l'appareil. Cette fois, il serait dotée de la puce A19 Pro, celle que l'on retrouve dans la gamme iPhone 17 Pro. La RAM passerait également de 8 à 12 Go, pour s'aligner sur la configuration des derniers iPhone version Pro.
La demande explose pour le MacBook Neo
À l'origine, Apple aurait prévu de produire entre 5 et 6 millions d'unités du MacBook Neo avant d'interrompre la fabrication. La demande s'est avérée bien supérieure aux attentes, ce qui aurait conduit l'entreprise et ses partenaires industriels à envisager une montée en cadence de la production.
Celle-ci serait répartie entre Quanta et Foxconn, dans des usines situées au Vietnam et en Chine.
- L’expérience macOS pleine et entière, à petit prix
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Plus assez de puces "imparfaites" en stock ?
Le succès du MacBook Neo place Apple dans une situation paradoxale. Les puces A18 Pro utilisées dans l'appareil sont ce que l'industrie appelle des puces "binned". Il s'agit de composants qui n'ont pas satisfait aux critères de qualité requis pour les iPhone, mais qui restent fonctionnels. Concrètement, leur GPU compte 5 cœurs contre 6 pour les versions destinées aux iPhone 16 Pro.
Recycler ces puces dans le MacBook Neo permettait à Apple de les valoriser à moindre coût, contribuant ainsi à préserver ses marges bénéficiaires. Mais les stocks de ces composants s'épuisent. L'entreprise se retrouve donc face à un choix : passer commande de nouvelles puces auprès de TSMC, ce qui viendrait rogner ses marges, ou bien arrêter la production, au risque de décevoir des clients qui pourraient alors se tourner vers des alternatives sous Windows.
Aucune annonce officielle n'a été faite par Apple à ce stade. Les informations relayées par Tim Culpan restent pour l'heure au stade des discussions avec les fournisseurs.