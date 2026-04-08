À l'origine, Apple aurait prévu de produire entre 5 et 6 millions d'unités du MacBook Neo avant d'interrompre la fabrication. La demande s'est avérée bien supérieure aux attentes, ce qui aurait conduit l'entreprise et ses partenaires industriels à envisager une montée en cadence de la production.

Celle-ci serait répartie entre Quanta et Foxconn, dans des usines situées au Vietnam et en Chine.