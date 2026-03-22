Le patron d'Apple, Tim Cook, a de quoi être heureux. Lui qui est habitué à sortir des nouveautés comme l'Apple Vision Pro, coûtant plusieurs milliers d'euros, il a chamboulé le marché avec un produit totalement opposé niveau prix : le MacBook Neo.

Un PC qui a attiré un nombre extrêmement conséquent d'acheteurs. Au point, selon le chef d'Apple, d'établir un nouveau record au sein de la firme de Cupertino. « Mac vient de connaître sa meilleure semaine de lancement de tous les temps auprès des nouveaux utilisateurs de Mac. Nous sommes ravis de constater un tel enthousiasme ! » a-t-il indiqué dans un message posté sur X, le vendredi 20 mars.