Le nouveau MacBook Neo d'Apple est une véritable réussite. Et même, une réussite historique, si l'on en croit Tim Cook !
Apple, connu pour sortir des appareils plutôt plus coûteux que la concurrence, a en ce mois de mars pris le contrepied de son histoire avec la sortie du MacBook Neo. Un MacBook qui casse les prix habituels de la marque à la pomme croquée, puisqu'il est disponible à partir de 699 euros. Et il s'agit déjà d'un événement historique, comme on a déjà pu le ressentir au vu du coup de tonnerre que ça a pu être pour la concurrence, mais aussi du fait de cette annonce de Tim Cook !
Le meilleur lancement de l'histoire au niveau des clients qui n'avaient jamais possédé de Mac
Le patron d'Apple, Tim Cook, a de quoi être heureux. Lui qui est habitué à sortir des nouveautés comme l'Apple Vision Pro, coûtant plusieurs milliers d'euros, il a chamboulé le marché avec un produit totalement opposé niveau prix : le MacBook Neo.
Un PC qui a attiré un nombre extrêmement conséquent d'acheteurs. Au point, selon le chef d'Apple, d'établir un nouveau record au sein de la firme de Cupertino. « Mac vient de connaître sa meilleure semaine de lancement de tous les temps auprès des nouveaux utilisateurs de Mac. Nous sommes ravis de constater un tel enthousiasme ! » a-t-il indiqué dans un message posté sur X, le vendredi 20 mars.
Une liste d'attente de plusieurs semaines
On n'est pas étonné de cette annonce, en un sens. Apple a en effet toujours attiré de nombreuses personnes, mais a laissé sur le côté tous ceux qui jurent plus par le prix que par autre chose dans leurs achats. Or ici, c'est bien le prix qui est l'argument principal du géant américain. Ainsi, tous ceux qui, pendant des années, ont toujours évité d'acquérir un MacBook, ont enfin pu franchir le pas.
Et ce record est aussi confirmé par la file d'attente pour pouvoir acheter le MacBook Neo. Si vous vous lanciez aujourd'hui pour acheter ce PC, sachez qu'il vous faudrait ainsi attendre potentiellement jusqu'au 15 avril prochain, soit au moins trois semaines de patience. Qui peut nier le succès avec de tels chiffres ?