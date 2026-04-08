Pour parvenir à commercialiser un MacBook à moins de 700 euros, et atteindre ce public, Apple a toutefois fait plus que se livrer aux quelques arbitrages techniques évoqués en détail dans notre test du MacBook Neo. La marque a en effet exploité des puces A18 Pro déclassées, mises de côté car de qualité inférieure à celles utilisées il y a deux ans pour les iPhone 16 Pro.

Ces puces, surnommées « binned » dans le jargon industriel, sont le résultat normal du procédé de fabrication des semi-conducteurs employé, dans le cas présent par TSMC, mais que l'on retrouve chez les autres fondeurs, comme Intel ou Samsung.

Loin d'être une science exacte, la gravure des semi-conducteurs aboutit dans certains cas à des défauts de fabrication. Une puce peut ainsi sortir d'usine avec un ou plusieurs cœurs en moins que ce qui était normalement prévu. Ces dernières sont alors déclassées, parfois détruites, mais souvent réutilisées au sein d'une gamme de produits inférieure. Car après tout, elles restent la plupart du temps parfaitement fonctionnelles. Il leur manque simplement un petit quelque chose pour atteindre les spécifications techniques ou le standard de qualité initialement visé.