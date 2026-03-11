Apple possède un avantage que ses concurrents ne peuvent pas simplement acheter : la maîtrise totale de sa chaîne, du silicium au système d'exploitation. La puce A18 Pro n'est pas commandée sur catalogue ; elle est conçue en interne, calibrée pour macOS, produite à des volumes qui absorbent les coûts de développement sur des centaines de millions d'appareils. ASUS, Lenovo ou HP assemblent des composants achetés à des tiers, sur un marché désormais en pleine surchauffe.​

Car la pénurie de mémoire aggrave le problème. Selon TrendForce, les contrats DRAM pour PC ont plus que doublé au premier trimestre 2026. DDR5 est en rupture et les délais de livraison s'allongent. SK Hynix, Samsung et Micron réorientent leurs capacités vers les centres de données dopés à l'intelligence artificielle. Les grands constructeurs PC, dont ASUS, ont déjà prévenu leurs investisseurs de hausses de prix de 15 à 20% en seconde partie d'année. Proposer un PC Windows compétitif à 599 dollars dans ce contexte relève de l'équation impossible.

Il existe pourtant un écosystème qui pourrait tirer son épingle du jeu : les Chromebooks. Google prépare AluminiumOS, un système hybride qui fusionne ChromeOS et Android autour de Gemini, avec le soutien de Qualcomm et de ses puces Snapdragon X. La promesse : des machines ARM à prix contenu, capables de faire tourner des modèles d'IA en local. Mais même Google exige désormais 16 Go de RAM minimum pour AluminiumOS. Dans un contexte de flambée des prix mémoire, les tarifs pourraient bien grimper avant que la riposte ne prenne forme.