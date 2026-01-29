ChromeOS pourrait-il bientôt évoluer vers une version Android pour PC ? Le sujet avait déjà été évoqué à demi-mot au Snapdragon Summit 2025. Quelques temps plus tard, une offre d'emploi un peu trop bavarde avait révélé le nom de ce projet d'unification logicielle : "Aluminium OS". Depuis, aucune autre information n'avait fuité… jusqu'à aujourd'hui : un rapport de bug vient, en effet, de divulguer la future interface de bureau d'Android. On fait le point.