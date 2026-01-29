Le projet Aluminium OS se dévoile peu à peu. Une fuite permet d'en savoir plus sur sa future interface.
ChromeOS pourrait-il bientôt évoluer vers une version Android pour PC ? Le sujet avait déjà été évoqué à demi-mot au Snapdragon Summit 2025. Quelques temps plus tard, une offre d'emploi un peu trop bavarde avait révélé le nom de ce projet d'unification logicielle : "Aluminium OS". Depuis, aucune autre information n'avait fuité… jusqu'à aujourd'hui : un rapport de bug vient, en effet, de divulguer la future interface de bureau d'Android. On fait le point.
Une fuite dévoile l'interface d'Android pour PC
En mai 2025, Google avait présenté un affichage bureau pour Android 16, développé en partenariat avec Samsung. La firme travaille, en effet, sur un système pour ordinateur, qui ferait la part belle à Gemini, et aurait, a priori, vocation à remplacer ChromeOS. Ce faisant, elle concurrencerait directement Microsoft mais aussi Apple.
En analysant un rapport de bug lié aux onglets de navigation privée de Chrome, l'équipe de 9To5Google a découvert deux enregistrements d'écran, réalisés sur un Chromebook HP Elite Dragonfly. Ils permettent d'en savoir plus sur l'interface d' «ALOS » (Aluminium OS), dans sa version ZL1A.260119.001.A1. Des restrictions d'accès ont, depuis, été appliquées au fameux rapport pour éviter d'autres indiscrétions.
Une interface à la frontière d'Android et de ChromeOS
À quoi ressemble l'interface du nouveau système ? On trouverait en haut de l'écran une barre d'état affichant l'heure, la date mais aussi plusieurs icônes cliquables, assez proches de ce qui est actuellement proposé sur macOS : batterie, Wi-Fi, notifications, langue du clavier, Gemini et enregistreur d'écran. Une barre des tâches somme toute classique est également proposée en bas de l'écran.
Quant à Google Chrome, son apparence ne semble pas comporter de grands changements et les boutons (réduction, plein écran, fermeture) sont similaires à ce que l'on connaît déjà. L'équipe 9To5Google a toutefois noté la présence d'un bouton « Extensions » ainsi qu'un exemple de multitâche en écran partagé.
Ce n'est, bien sûr, qu'un bref aperçu et il faudra patienter un certain temps avant d'en savoir plus sur le mystérieux Aluminium OS. Rappelons que Google n'a pas, pour l'instant, communiqué sur cette fuite.