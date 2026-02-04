Des documents judiciaires révèlent que Google abandonnera ChromeOS en 2034. Son remplaçant, Aluminium OS, sera d'abord testé fin 2026 avant un déploiement complet en 2028.
Google cessera de maintenir ChromeOS en 2034, soit huit ans après le lancement d'Aluminium OS. Cette date sort de documents judiciaires liés à l'affaire antitrust menaçant de forcer la vente du navigateur Chrome. Aluminium OS repose sur une version de ChromeOS construite sur la pile technique d'Android. L'avantage : Google peut partager les mêmes équipes de développement pour les deux systèmes et accélérer les mises à jour.
ChromeOS s'éteindra en 2034
Aluminium OS arrivera d'abord auprès de testeurs commerciaux fin 2026. Le vrai lancement public ne se ferait finalement pas avant 2028, avec déploiement dans les secteurs de l'éducation et l'entreprise. Pourtant en septembre dernier, lors du Snapdragon Summit, Google avait laissé entendre un lancement dès cette année.
Si Microsoft n'a pas hésité à laisser toute une flopée de PC Windows 10 sur le carreau au lancement de Windows 11, Google entend faire les choses de manière progressive. À l'heure actuelle, la majorité des Chromebooks disposent de composants ne leur permettant pas de migrer vers Aluminium OS. Google doit donc continuer à respecter son engagement avec un support de 10 ans pour ChromeOS, jusqu'en 2033 minimum. ChromeOS ne disparaîtra officiellement qu'en 2034.
L'affaire antitrust a finalement aidé Google
Ces infos, récupérées par The Verge, proviennent du dossier judiciaire sur le supposé monopole de Google. L'existence de ChromeOS a joué en faveur de Google auprès des juges. Forcer la vente de Chrome aurait rendu le support des vieux Chromebooks beaucoup plus compliqué. Les avocats de Google ont montré que cette transition avait besoin de rester dans la même organisation.
Pour Aluminium OS, Google a obtenu une autre exemption spéciale. Si l'entreprise n'est plus en mesure d'imposer ses apps sur Android, "ChromeOS ou un successeur à ChromeOS" échappent à cette règle. Ça va faciliter l'intégration native des services Google sur les futurs PC sous Aluminium. Google n'a pas voulu commenter ces infos.