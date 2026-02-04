Aluminium OS arrivera d'abord auprès de testeurs commerciaux fin 2026. Le vrai lancement public ne se ferait finalement pas avant 2028, avec déploiement dans les secteurs de l'éducation et l'entreprise. Pourtant en septembre dernier, lors du Snapdragon Summit, Google avait laissé entendre un lancement dès cette année.

Si Microsoft n'a pas hésité à laisser toute une flopée de PC Windows 10 sur le carreau au lancement de Windows 11, Google entend faire les choses de manière progressive. À l'heure actuelle, la majorité des Chromebooks disposent de composants ne leur permettant pas de migrer vers Aluminium OS. Google doit donc continuer à respecter son engagement avec un support de 10 ans pour ChromeOS, jusqu'en 2033 minimum. ChromeOS ne disparaîtra officiellement qu'en 2034.