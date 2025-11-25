Et ChromeOS dans tout ça ? Disons qu'il entame sa longue tournée d'adieux. Google évoque pudiquement une « transition avec continuité des activités », un euphémisme pour dire que le système actuel laissera, à terme, sa place. Pas de panique pour vos machines actuelles, elles continueront de recevoir des mises à jour, mais l'avenir s'écrit ailleurs.

C'est un pari risqué, une manœuvre délicate pour ne pas froisser les millions d'utilisateurs habitués à leur environnement. Mais pour Google, l'enjeu en vaut la chandelle : unifier enfin ses forces pour proposer une alternative crédible et moderne en 2026. Reste à savoir si ce nouvel alliage sera aussi solide que son nom le suggère.