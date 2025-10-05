Plutôt que de s'appuyer sur des astuces logicielles fragiles, Google développe un véritable cadre système. Baptisé Computer Control, il permettra à des agents IA de prendre la main sur les applications de manière native et sécurisée. Fini la programmation de scripts complexes ou les macros instables, l'automatisation s'intègre à un niveau bien plus profond.

La technologie s'articule autour du Virtual Device Manager, une brique d'Android qui crée un affichage virtuel isolé. Dans cet espace, l'IA peut lancer une application et interagir avec elle comme le ferait un humain, sans perturber l'écran principal de l'utilisateur ni même nécessiter que le téléphone soit déverrouillé.