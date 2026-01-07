Cette décision s'explique par l'ambition affichée pour Aluminium OS. Google vise désormais le segment premium, avec des machines dopées à l'intelligence artificielle et capables de rivaliser avec les Surface de Microsoft ou les MacBook d'Apple. Des tests sur des puces MediaTek et Intel sont déjà en cours, préparant le terrain pour un lancement attendu en 2026. L'entrée en scène de Qualcomm, qui développe des architectures Snapdragon X spécifiquement pour cette nouvelle catégorie d'appareils, montre que l'écosystème ARM sur PC prend une nouvelle dimension.

Pour les propriétaires de Chromebooks actuels, le message est clair : vérifiez la fiche technique de votre machine avant de rêver à Aluminium OS. Les autres devront se contenter de ChromeOS jusqu'à la fin du support, une perspective peu réjouissante quand on sait que Google a déjà les yeux rivés ailleurs.