En analysant la version bêta 17.5 de l'appli Google, l'équipe 9To5Google a découvert de nouvelles informations concernant le futur Aluminium OS. Une chaîne de caractères, qui fait état d'un « espace réservé pour le bureau » indique que l'utilisateur pourra, en cliquant sur l'icône Gemini, demander à la technologie de l'aide « pour la rédaction, la planification, le brainstorming et plus encore. » Il s'agit probablement du texte qui sera visible au survol de l'icône placée dans la barre d'état.