Aluminium OS, la contre-attaque de Google face à Windows et macOS, se précise : Gemini sera bien incontournable dans le futur système d'exploitation.
On entend de plus en plus parler d'Aluminium OS, ce système Android pour ordinateur qui aurait pour vocation de remplacer ChromeOS. Une fuite avait déjà permis, en janvier dernier, d'en savoir plus sur l'interface développée par Google. Des chaînes de caractères repérées dans une récente version bêta de l'application Google permettent aujourd'hui d'en savoir plus sur la place de Gemini dans ce nouveau système. Explications.
Un accès rapide à Gemini prévu dans Aluminium OS
Le mois dernier, on avait pu découvrir une partie de l'interface d'Aluminium OS : le système dispose notamment d'une barre d'état, placée en haut de l'écran, dans laquelle on trouve plusieurs options utiles, similaires à ce que propose Apple. Une icône Gemini était notamment visible dans cette barre, ce qui n'a rien d'étonnant vu les efforts déployés par Google pour mettre en avant son intelligence artificielle.
En analysant la version bêta 17.5 de l'appli Google, l'équipe 9To5Google a découvert de nouvelles informations concernant le futur Aluminium OS. Une chaîne de caractères, qui fait état d'un « espace réservé pour le bureau » indique que l'utilisateur pourra, en cliquant sur l'icône Gemini, demander à la technologie de l'aide « pour la rédaction, la planification, le brainstorming et plus encore. » Il s'agit probablement du texte qui sera visible au survol de l'icône placée dans la barre d'état.
Un raccourci clavier également dans les tuyaux
Une seconde chaîne de caractères, qui mentionne aussi l'expérience Android pour ordinateur, montre que Google a aussi prévu un autre accès à l'IA Gemini : « Activez cette fonction en sélectionnant l'icône Gemini dans le coin supérieur droit de votre écran ou en appuyant sur [GoogleKeyIcon] + Espace », peut-on notamment lire. GoogleKeyIcon fait probablement ici référence à la touche « G » déjà disponible sur certains Chromebooks.
- Un modèle de génération puissant
- Une base de connaissances actualisée en temps réel
- Gratuit et intégré à l'écosystème Google
C'est donc confirmé, Google Gemini aura bien une place de choix dans Aluminium OS. Cette intégration dans le nouveau système devrait permettre à la firme de Mountain View d'ouvrir le champ des possibles pour son IA, même si on ne sait pas encore quelle interface sera proposée ou si de nouvelles fonctions sont prévues. Il faudra donc faire preuve de patience pour en savoir plus sur ce que mijote Google.