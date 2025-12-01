Gemini est très bien intégré dans Android, mais pour les autres plateformes, c'est une autre histoire. Sur mobile, l'interface du chatbot est plus que très limitée, surtout face à ChatGPT. Là ou ce dernier propose plusieurs options pour multiplier les usages, Gemini se contente d'être une simple boite vide où l'on tape ses requêtes et ses demandes.

Pire encore : Gemini ne dispose pas d'application Windows ou Mac. Il faut impérativement en passer par un navigateur pour accéder à l'intelligence artificielle. OpenAI, lui, propose une application ChatGPT native sur les deux plateformes de bureau, qui intègre notamment de nombreuses extensions pour connecter des services tiers comme Notion, ou encore le bloc-notes d'Apple.

Bref, l'IA de Google fait pâle figure face à son concurrent direct, et fort heureusement pour les utilisateurs, l'entreprise californienne est au courant et prépare une grosse mise à jour pour revenir dans la course.