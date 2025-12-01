Vous trouvez l'interface de l'IA Gemini à la traine par rapport à ChatGPT ? Rassurez-vous, Google aussi, et le moteur de recherche prépare une nouvelle version plus utile et complète.
Avec Gemini 3, Google a frappé un grand coup. Il y a seulement quelques jours, l'entreprise américaine a annoncé le lancement de son dernier modèle de langage et a démontré d'excellents résultats. Gemini 3 fait mieux que GPT-5 d'OpenAI dans les différents benchmarks et les utilisateurs semblent séduits par cette mise à jour. Le succès est tel que Google a du restreindre en catastrophe l'accès à son IA pour les utilisateurs sans abonnement afin de soulager ses serveurs. Le tableau semble donc idyllique pour le moteur de recherche, mais il y a un grain de sable dans la machine : l'application mobile. Et Google veut améliorer les choses dans les prochaines semaines.
Un chatbot un peu trop simple et absent sur les PC et Mac
Gemini est très bien intégré dans Android, mais pour les autres plateformes, c'est une autre histoire. Sur mobile, l'interface du chatbot est plus que très limitée, surtout face à ChatGPT. Là ou ce dernier propose plusieurs options pour multiplier les usages, Gemini se contente d'être une simple boite vide où l'on tape ses requêtes et ses demandes.
Pire encore : Gemini ne dispose pas d'application Windows ou Mac. Il faut impérativement en passer par un navigateur pour accéder à l'intelligence artificielle. OpenAI, lui, propose une application ChatGPT native sur les deux plateformes de bureau, qui intègre notamment de nombreuses extensions pour connecter des services tiers comme Notion, ou encore le bloc-notes d'Apple.
Bref, l'IA de Google fait pâle figure face à son concurrent direct, et fort heureusement pour les utilisateurs, l'entreprise californienne est au courant et prépare une grosse mise à jour pour revenir dans la course.
- Un modèle de génération puissant
- Une base de connaissances actualisée en temps réel
- Gratuit et intégré à l'écosystème Google
Google va proposer une refonte de son app, et des versions de bureau pour concurrencer ChatGPT
Sur son compte X, Logan Kilpatrick, lead product pour Google AI Studio et Gemini API, a partagé la bonne nouvelle à ses abonnés. Oui, Google travaille à une nouvelle version de son application mobile, avec une interface entièrement revue et améliorée.
L'ingénieur confirme dans la même discussion que Google prépare des applications Gemini natives pour Windows et macOS. Il sera enfin possible d'utiliser l'IA dans son workflow, en intégrant ses logiciels dans l'application pour traiter des données stockées en local sur son PC et faciliter l'utilisation du modèle de langage dans sa journée de travail.
Seule inconnue pour le moment : la fenêtre de lancement. Le responsable de Google ne s'attarde pas sur le timing, et promet une arrivée prochaine de ces deux applications et de la refonte de Gemini dans sa version mobile.