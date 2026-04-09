Avec sa nouvelle génération de smartphones, Apple s'apprête à bouleverser son calendrier de sortie habituel. Le constructeur pourrait ainsi installer un nouveau rythme dans la présentation de ses iPhone.
Nous le savions déjà : l’iPhone 18 ne devrait pas voir le jour avant le printemps 2027, laissant aux modèles Pro le rôle de têtes d’affiche en fin d’année. Ce qui se précise désormais, c’est la portée de ce lancement, avec plusieurs iPhone attendus simultanément, dont l’iPhone 18e, variante plus abordable, et l’iPhone Air 2.
Plusieurs nouveaux iPhone attendus au printemps 2027
D’après les informations rapportées par le journaliste Mark Gurman, trois modèles seraient introduits simultanément entre mars et avril 2027 : l’iPhone 18e, l’iPhone 18 et l’iPhone Air 2. Pour l'heure, le format de l’annonce reste incertain, sans indication sur la tenue d’un événement en direct. Ce calendrier s’inscrit dans une continuité logique pour la gamme « e ». En effet, les précédents iPhone 16e et 17e avaient déjà été dévoilés au premier trimestre de 2025 et 2026. L’arrivée d’un iPhone 18e à la même période apparaît donc cohérente.
La sortie simultanée de l’iPhone Air 2 et de l’iPhone 18 constituerait en revanche un changement important dans la stratégie du groupe. Jusqu’ici, les modèles principaux étaient traditionnellement présentés à l’automne. L’an dernier encore, l’iPhone Air de première génération et l’iPhone 17 avaient été lancés en septembre.
Apple préparerait un calendrier de lancement en deux temps pour ses iPhone
Plusieurs indices laissent penser qu'Apple souhaite désormais répartir ses annonces sur deux périodes distinctes de l’année. Une première vague interviendrait à l’automne, avec les modèles les plus haut de gamme, tandis qu’une seconde serait programmée au printemps. Ainsi, les iPhone 18 Pro, Pro Max et un modèle Ultra seraient attendus en septembre 2026 (bien que ce dernier puisse finalement subir un retard), tandis que les versions plus accessibles et certains modèles intermédiaires arriveraient quelques mois plus tard.
Côté caractéristiques, peu de changements seraient à prévoir pour l’iPhone 18e et l’iPhone 18, qui devraient intégrer la puce A20 sans évolution majeure annoncée. L’iPhone Air 2, en revanche, bénéficierait de plusieurs ajustements : un second capteur photo à l’arrière, une batterie de plus grande capacité et un système de refroidissement inspiré de celui de l’iPhone 17 Pro.