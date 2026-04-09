D’après les informations rapportées par le journaliste Mark Gurman, trois modèles seraient introduits simultanément entre mars et avril 2027 : l’iPhone 18e, l’iPhone 18 et l’iPhone Air 2. Pour l'heure, le format de l’annonce reste incertain, sans indication sur la tenue d’un événement en direct. Ce calendrier s’inscrit dans une continuité logique pour la gamme « e ». En effet, les précédents iPhone 16e et 17e avaient déjà été dévoilés au premier trimestre de 2025 et 2026. L’arrivée d’un iPhone 18e à la même période apparaît donc cohérente.

La sortie simultanée de l’iPhone Air 2 et de l’iPhone 18 constituerait en revanche un changement important dans la stratégie du groupe. Jusqu’ici, les modèles principaux étaient traditionnellement présentés à l’automne. L’an dernier encore, l’iPhone Air de première génération et l’iPhone 17 avaient été lancés en septembre.