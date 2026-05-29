D’après Macworld, Apple travaillerait sur une gamme composée de quatre finitions. Le Light Blue, associé au code Pantone 2121, rappellerait le Mist Blue de l’iPhone 17 actuel. Le Dark Cherry correspondrait au Pantone 6076. Le Dark Gray serait lié au Pantone 426C, tandis que le Silver, proche de la génération actuelle, porterait le code Pantone 427C.

Les images diffusées par Sonny Dickson sont surtout intéressantes parce qu’elles ne reposent pas sur de simples rendus ou descriptions issues de la chaîne d’approvisionnement. Elles montrent des maquettes physiques, ce qui permet d’observer plus clairement l’équilibre général des couleurs.

Pour autant, la prudence reste de mise. Ces modèles factices sont généralement fabriqués en plastique ou dans des métaux de qualité inférieure à ceux utilisés sur les produits commercialisés. La nuance exacte, la profondeur et la saturation des couleurs peuvent donc différer de celles des appareils définitifs. Les maquettes semblent néanmoins cohérentes avec les précédentes informations publiées ces derniers mois.

Reste dorénavant à savoir si ce Dark Cherry saura marquer les esprits autant que le Cosmic Orange avant lui. À première vue, le pari parait moins évident que l'année dernière.