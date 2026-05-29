Les premières images des iPhone 18 Pro révèlent enfin sa sélection de couleurs. Dark Cherry s'affirme comme la nouvelle teinte vedette, remplaçant le succès du Cosmic Orange de l'iPhone 17 Pro.
Le leaker Sonny Dickson a publié des photos de modèles factices montrant les quatre teintes prévues pour le futur flagship d'Apple : Light Blue, Black, Silver et Dark Cherry. Cette révélation offre le premier aperçu concret de la sélection chromatique, corroborant plusieurs mois de spéculations. Dark Cherry se profile comme la grande nouveauté de la palette, remplaçant le Cosmic Orange qui avait tant séduit les utilisateurs lors du lancement de l'iPhone 17 Pro. Les maquettes nous donnent une indication fiable de la direction esthétique qu'Apple empruntera à l'automne prochain.
iPhone 18 Pro : Dark Cherry, le coloris qui veut faire oublier le Cosmic Orange
Depuis maintenant plusieurs mois, le journaliste Mark Gurman de Bloomberg rapportait qu'Apple testait une finition rouge profonde pour ses modèles Pro. Par la suite, une source chinoise avait avancé que cette couleur avait de bonnes chances d’être retenue, notamment parce que plusieurs concurrents Android travaillaient eux aussi sur une nuance similaire. En avril, Macworld a précisé le tableau en évoquant un nom, Dark Cherry, et un rendu plus proche du vin que d’un rouge vif. La teinte serait aussi nettement plus discrète que le Cosmic Orange.
Le leaker connu sous le nom d’Instant Digital a ensuite appuyé cette appellation en décrivant la couleur comme un mélange de bordeaux, de café et de violet profond. Son historique donne un certain poids à cette information puisqu’il avait correctement anticipé l’arrivée du jaune sur les iPhone 14 et iPhone 14 Plus. De son côté, Sonny Dickson estime que cette finition pourrait attirer l’attention du public. Selon lui, « Cherry sera probablement le prochain succès, l’orange a très bien fonctionné ».
Des maquettes physiques qui précisent la palette attendue chez Apple
D’après Macworld, Apple travaillerait sur une gamme composée de quatre finitions. Le Light Blue, associé au code Pantone 2121, rappellerait le Mist Blue de l’iPhone 17 actuel. Le Dark Cherry correspondrait au Pantone 6076. Le Dark Gray serait lié au Pantone 426C, tandis que le Silver, proche de la génération actuelle, porterait le code Pantone 427C.
Les images diffusées par Sonny Dickson sont surtout intéressantes parce qu’elles ne reposent pas sur de simples rendus ou descriptions issues de la chaîne d’approvisionnement. Elles montrent des maquettes physiques, ce qui permet d’observer plus clairement l’équilibre général des couleurs.
Pour autant, la prudence reste de mise. Ces modèles factices sont généralement fabriqués en plastique ou dans des métaux de qualité inférieure à ceux utilisés sur les produits commercialisés. La nuance exacte, la profondeur et la saturation des couleurs peuvent donc différer de celles des appareils définitifs. Les maquettes semblent néanmoins cohérentes avec les précédentes informations publiées ces derniers mois.
Reste dorénavant à savoir si ce Dark Cherry saura marquer les esprits autant que le Cosmic Orange avant lui. À première vue, le pari parait moins évident que l'année dernière.