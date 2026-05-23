Selon les informations initialement rapportées par une source de Macworld présentée comme proche de la chaîne d’approvisionnement d’Apple, l’iPhone 18 Pro pourrait être proposé dans quatre nouveaux coloris. La liste évoquée comprendrait le Silver, le Light Blue, le Dark Cherry et le Dark Gray.

La nouvelle image qui circule en ligne ne montre pas directement des iPhone complets, mais des composants supposés liés au module photo. Ces éléments donneraient un premier aperçu des teintes envisagées pour l’appareil. Par conséquent, les couleurs semblent correspondre à celles déjà citées le mois dernier.

Cette piste reste toutefois à considérer avec prudence. Apple conserve habituellement une grande discrétion sur ses produits non annoncés, même si les fuites deviennent plus difficiles à éviter à mesure que la production se rapproche. La fabrication de dizaines de millions d’iPhone implique de nombreux partenaires industriels, ce qui augmente mécaniquement les risques de voir apparaître des pièces avant la présentation officielle.