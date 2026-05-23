L’iPhone 18 Pro n’est pas attendu tout de suite, mais son design commence déjà à filtrer. De supposés composants photo apparus en ligne esquissent une nouvelle palette de coloris, même si leur authenticité reste à confirmer.
Le géant de Cupertino n’a encore rien officialisé concernant l’iPhone 18 Pro, mais les rumeurs autour de ses coloris se multiplient déjà. Après une première mention venue de Macworld, une nouvelle fuite semble aller dans le même sens, avec quatre finitions évoquées pour le futur smartphone haut de gamme de la marque à la pomme.
iPhone 18 Pro : les quatre teintes attendues se précisent
Selon les informations initialement rapportées par une source de Macworld présentée comme proche de la chaîne d’approvisionnement d’Apple, l’iPhone 18 Pro pourrait être proposé dans quatre nouveaux coloris. La liste évoquée comprendrait le Silver, le Light Blue, le Dark Cherry et le Dark Gray.
La nouvelle image qui circule en ligne ne montre pas directement des iPhone complets, mais des composants supposés liés au module photo. Ces éléments donneraient un premier aperçu des teintes envisagées pour l’appareil. Par conséquent, les couleurs semblent correspondre à celles déjà citées le mois dernier.
Cette piste reste toutefois à considérer avec prudence. Apple conserve habituellement une grande discrétion sur ses produits non annoncés, même si les fuites deviennent plus difficiles à éviter à mesure que la production se rapproche. La fabrication de dizaines de millions d’iPhone implique de nombreux partenaires industriels, ce qui augmente mécaniquement les risques de voir apparaître des pièces avant la présentation officielle.
Des réserves sur l'authenticité de la fuite
L’image a été relayée par un compte nommé Majin, mais 9to5Mac souligne qu’il ne s’agirait probablement pas du même Majin Bu, connu pour plusieurs fuites jugées fiables par le passé. Le nouveau compte aurait surtout relayé des contenus issus d’autres sources plutôt que de publier ses propres informations. Cette précision nous invite donc à ne pas considérer l’image comme une confirmation définitive.
De son côté, 9to5Mac estime qu’il reste possible qu’elle ait été créée pour correspondre à la fuite précédente de Macworld. Autrement dit, la cohérence entre les deux éléments ne suffit pas, à elle seule, à valider l’information.
Pour autant, le média n’écarte pas l’hypothèse de composants authentiques. À l’approche de la production de masse attendue cet été, davantage de pièces liées à l’iPhone 18 Pro pourraient apparaître en ligne. L’an dernier, le leaker Sonny Dickson avait d'ailleurs publié en juillet des photos de composants photo qui avaient finalement donné une indication correcte sur certains coloris de l’iPhone 17 Pro. La fuite actuelle arrive donc un peu plus tôt que prévu.