On sait que le prochain iPhone 18 Pro va arriver sur le marché avec du changement niveau coloris. Et aujourd'hui, on peut visualiser ces couleurs grâce à une fuite !
L'iPhone 18 Pro va inévitablement, plus encore que les années précédentes, être scruté à sa sortie. Car contrairement à ce qui se fait habituellement, Apple se contentera de sortir les modèles iPhone 18 Pro et 18 Pro Max au mois de septembre prochain (avec potentiellement, à leurs côtés, l'iPhone Fold). On sait depuis un certain temps que ce modèle devrait enregistrer du changement niveau couleur. Du changement qui se matérialise aujourd'hui devant nos yeux.
Quatre couleurs au programme pour l'iPhone 18 Pro
Quelles seront les déclinaisons niveau couleur des prochains iPhone 18 Pro ? C'est une question qui se pose depuis plusieurs mois, et à laquelle on peut donner aujourd'hui une réponse assurée, grâce à une fuite signée Ice Universe.
Le leaker vient en effet de publier sur les réseaux sociaux une photo montrant le module photo arrière de ce modèle, avec les quatre couleurs au programme. Une photo que vous trouvez juste en-dessous.
La couleur bordeaux, une nouveauté qui sera aussi populaire que l'orange cosmique ?
On peut ainsi voir les quatre couleurs suivantes (traduction des appellations en chinois) :
- Noir ;
- Argent ;
- Bordeaux ;
- Bleu.
On peut noter que les coloris noir, argent et bleu sont assez peu surprenants dans l'histoire d'Apple. Par contre, évidemment, on voit que la firme de Cupertino fait encore le pari d'un nouvelle couleur, après l'orange cosmique.
Cette fois, ce sera la couleur bordeaux, ce qui est légèrement différent de ce que l'on attendait ces dernières semaines, les fuites parlant alors d'une couleur plutôt « rouge profond ». De ce que l'on peut voir, le coloris en question semble particulièrement élégant, apportant du changement niveau ton, tout en gardant une certaine élégance sobre grâce au côté plus foncé que ce que pouvait proposer le orange cosmique. Le succès sera-t-il au rendez-vous ?