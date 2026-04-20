Quelles seront les déclinaisons niveau couleur des prochains iPhone 18 Pro ? C'est une question qui se pose depuis plusieurs mois, et à laquelle on peut donner aujourd'hui une réponse assurée, grâce à une fuite signée Ice Universe.

Le leaker vient en effet de publier sur les réseaux sociaux une photo montrant le module photo arrière de ce modèle, avec les quatre couleurs au programme. Une photo que vous trouvez juste en-dessous.