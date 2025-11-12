Apple pourrait abandonner dès l'année prochaine le concept légèrement bicolore de ses actuels iPhone 17 Pro au profit d'un rendu à nouveau ton sur ton, ou presque, pour le châssis des futurs iPhone 18 Pro.
Apple ferait évoluer légèrement ses futurs iPhone 18 Pro sur le plan cosmétique. C'est ce que suggèrent d'ores et déjà plusieurs fuites dont nous nous faisions l'écho il y a quelques jours, notamment en termes de capteur photo frontal et de choix de coloris. On apprend cette semaine d'un leaker chinois parfois bien renseigné (mais pas toujours) que la firme voudrait également tourner le dos à l'aspect bicolore des modèles actuels, pour revenir à un coloris plus unifié, et ce dès l'année prochaine.
Conserver deux matériaux pour le châssis…
C'est ce que nous dit clairement l'informateur derrière le compte Instant Digital, sur Weibo. « La série iPhone 18 Pro arbore une vitre arrière repensée qui minimise la différence de couleur entre le verre et la coque arrière en aluminium, pour un look harmonieux et démarcation », lit-on. L'intéressé suggère ainsi qu'Apple travaillerait sur un nouveau traitement destiné à la plaque de verre (indispensable à la recharge sans-fil MagSafe) enserré dans le cadre d'aluminium de ses derniers modèles Pro.
Ce nouveau traitement permettrait à ce matériau d'adopter une teinte plus proche de celle propre au reste du châssis, de manière à « gommer » l'aspect bicolore que l'on connaît actuellement, et accoucher d'un look ton sur ton moins original, certes, mais plus discret.
… mais avec un traitement différent pour le verre et l'aluminium ?
Cette piste mérite toutefois d'être prise avec des pincettes. Pour au moins trois raisons : Instant Digital s'est déjà trompé dans ses prédictions par le passé ; il est tout à fait possible qu'Apple étudie cette piste monochrome en interne mais qu'elle ne soit pas adoptée au final ; et le leaker DigitalChatStation table pour sa part sur un châssis partiellement translucide pour la face arrière des futurs iPhone 18 Pro. En clair, prudence.
Voici quoi qu'il en soit un premier portrait robot des iPhone 18 Pro / 18 Pro Max, tel que dressé par diverses rumeurs et fuites colportées ces dernières semaines (à prendre avec du recul là aussi) :
- Les iPhone 18 Pro / Pro Max conserveraient la même taille que leurs prédécesseurs respectifs (6,3 et 6,9 pouces)
- Ils profiteraient d'une nouvelle chambre à vapeur en acier inoxydable
- Apple simplifierait le bouton de commande de l'appareil photo, ne conservant qu'une technologie sensible à la pression
- Les iPhone 18 Pro seraient équipés d'un nouveau capteur photo multicouche pour approcher encore plus le rendu d'un « vrai » appareil photo
- Apple testerait actuellement au moins une nouvelle couleur pour l'iPhone 18 Pro. Le marron, le violet ou le bordeaux pourraient être retenus
- Les iPhone 18 Pro intégreraient la puce A20 Pro, gravée en 2 nm par TSMC et dotée de la technologie CoWoS (Chip on Wafer on Substrate), pour une intégration plus poussée entre le processeur, la mémoire unifiée et le moteur neuronal
- Les iPhone 18 Pro utiliseraient enfin le modem C2 d'Apple.