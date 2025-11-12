C'est ce que nous dit clairement l'informateur derrière le compte Instant Digital, sur Weibo. « La série iPhone 18 Pro arbore une vitre arrière repensée qui minimise la différence de couleur entre le verre et la coque arrière en aluminium, pour un look harmonieux et démarcation », lit-on. L'intéressé suggère ainsi qu'Apple travaillerait sur un nouveau traitement destiné à la plaque de verre (indispensable à la recharge sans-fil MagSafe) enserré dans le cadre d'aluminium de ses derniers modèles Pro.

Ce nouveau traitement permettrait à ce matériau d'adopter une teinte plus proche de celle propre au reste du châssis, de manière à « gommer » l'aspect bicolore que l'on connaît actuellement, et accoucher d'un look ton sur ton moins original, certes, mais plus discret.