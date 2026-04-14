Les prochains iPhone 18 Pro n'auront pas cette fois le droit à une couleur noire. Mais ces appareils seront déclinés dans une couleur « rouge profond » (« deep red ») qui a attiré l'attention de la concurrence. C'est ce que nous apprend le leaker bien connu, Digital Chat Station.

En effet, ce dernier affirme dans un message posté sur le réseau social chinois Weibo avoir mis la main sur des smartphones Android de prochaine génération ayant adopté ce nouveau coloris rouge profond.