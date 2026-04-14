Apple est encore une fois copié, avant même de lancer son futur iPhone. Car la nouvelle couleur rouge de l'iPhone 18 Pro fait déjà des émules.
Les innovations d'Apple sont toujours scrutées à la loupe par les rivaux de la marque, même quand il s'agit de détails qui n'ont rien de techniques. On peut encore le voir avec cette spécificité des prochaines iPhone 18 Pro, qui ne devraient pourtant sortir qu'à la keynote de rentrée prochaine, mais qui ont déjà créé de l'activité chez des fabricants de smartphones Android !
Des smartphones Android auraient déjà copié la couleur rouge foncée du prochain iPhone 18 Pro
Les prochains iPhone 18 Pro n'auront pas cette fois le droit à une couleur noire. Mais ces appareils seront déclinés dans une couleur « rouge profond » (« deep red ») qui a attiré l'attention de la concurrence. C'est ce que nous apprend le leaker bien connu, Digital Chat Station.
En effet, ce dernier affirme dans un message posté sur le réseau social chinois Weibo avoir mis la main sur des smartphones Android de prochaine génération ayant adopté ce nouveau coloris rouge profond.
Les constructeurs chinois encore dans la roue d'Apple ?
C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il affirme que le prochain iPhone 18 Pro adoptera bien ce coloris. Il faut aussi noter que ça ne sera pas une première. Quand l'an dernier Apple sortait l'iPhone 17 Pro avec son coloris orange, on a vu derrière des fabricants répliquer l'essai. C'est ainsi le cas d'Oppo, avec son Oppo Find N6 ou bien le prochain Find X9 Ultra.
Pour cette couleur, on peut imaginer que ce soit des constructeurs chinois qui ont suivi Apple, Digital Chat Station étant lui-même un leaker de l'empire du Milieu. Certaines marques de ce pays ont par ailleurs tendance à répliquer facilement les innovations d'Apple, comme on a pu le voir avec l'essai, très vite avorté, d'une version maison de l'iPhone Air que Xiaomi voulait commercialiser.