Le Xiaomi 17 Air devait être le joyau de 2026. Il ne sera finalement qu'un fantôme de 5,5 mm d'épaisseur. Xiaomi a vu les chiffres d'Apple et Samsung, et a préféré appuyer sur le bouton d'autodestruction.
L'année 2025 devait marquer le grand retour de l'anorexie numérique, une époque bénie où la finesse primait sur l'autonomie. Xiaomi tenait sa réponse toute prête, un prototype fonctionnel qui aurait pu faire de l'ombre à la concurrence. Mais comme le rapportent nos confrères de Wccftech, le constructeur chinois a brutalement changé son fusil d'épaule. Pour comprendre ce revirement, il faut regarder le cimetière encore frais des flagships de l'année dernière.
Le fantôme de 5,5 millimètres
L'information nous vient d'une fuite massive partagée ce week-end, dévoilant ce qui aurait dû être le « Xiaomi 17 Air ». Le terminal n'était pas une simple ébauche sur un bout de nappe : c'était un produit quasiment fini. Avec une épaisseur ridicule de 5,5 mm, il venait chasser directement sur les terres de l'iPhone Air. Le prototype affichait une dalle de 6,59 pouces et embarquait un double module photo arrière, une concession nécessaire pour ne pas transformer l'appareil en brique déséquilibrée.
Tout semblait prêt pour une commercialisation début 2026. Xiaomi maîtrisait la technique, le design était validé en interne et les matériaux testés. Pourtant, ce téléphone ne verra jamais le jour. La direction a stoppé net le projet en phase de test interne, reléguant ce bijou d'ingénierie au rang de simple « expérimentation sur les matériaux ». Ce n'est pas un problème de fabrication qui a tué le 17 Air, mais bien une lecture glaciale du marché.
Quand la réalité du marché gifle l'ingénierie
Xiaomi a eu la prudence, ou la chance, de tirer en dernier. En observant la débâcle de ses concurrents, le géant chinois a compris que la finesse n'était plus un argument de vente, mais un repoussoir. Les utilisateurs refusent de sacrifier 30% de batterie pour gagner deux millimètres d'épaisseur dans leur poche, et les chiffres de vente du S25 Edge en sont la preuve.
Le signal le plus violent est venu de Cupertino. Apple, qui pensait dicter la tendance, s'est heurté à un mur. Le flop de l'iPhone Air a provoqué un effet domino, forçant non seulement Xiaomi, mais aussi OPPO et Vivo à annuler leurs projets respectifs dans la panique. Les chaînes de production de l'iPhone Air ont été démantelées par Foxconn dès octobre 2025, un aveu d'échec rarissime pour la marque à la pomme.
Ce rejet du public se traduit aujourd'hui par une sanction économique immédiate pour les premiers acheteurs. On constate déjà sur les plateformes de revente que la décote éclair de l'iPhone Air affole le marché de l'occasion. En annulant son 17 Air, Xiaomi s'évite des stocks d'invendus et une humiliation publique, préférant laisser Apple et Samsung gérer le service après-vente de cette fausse bonne idée.