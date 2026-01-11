Xiaomi a eu la prudence, ou la chance, de tirer en dernier. En observant la débâcle de ses concurrents, le géant chinois a compris que la finesse n'était plus un argument de vente, mais un repoussoir. Les utilisateurs refusent de sacrifier 30% de batterie pour gagner deux millimètres d'épaisseur dans leur poche, et les chiffres de vente du S25 Edge en sont la preuve.

Le signal le plus violent est venu de Cupertino. Apple, qui pensait dicter la tendance, s'est heurté à un mur. Le flop de l'iPhone Air a provoqué un effet domino, forçant non seulement Xiaomi, mais aussi OPPO et Vivo à annuler leurs projets respectifs dans la panique. Les chaînes de production de l'iPhone Air ont été démantelées par Foxconn dès octobre 2025, un aveu d'échec rarissime pour la marque à la pomme.​

Ce rejet du public se traduit aujourd'hui par une sanction économique immédiate pour les premiers acheteurs. On constate déjà sur les plateformes de revente que la décote éclair de l'iPhone Air affole le marché de l'occasion. En annulant son 17 Air, Xiaomi s'évite des stocks d'invendus et une humiliation publique, préférant laisser Apple et Samsung gérer le service après-vente de cette fausse bonne idée.