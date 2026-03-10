Il est assez rare qu'une couleur soit autant copiée. Pourtant, Apple a réussi un coup assez fort avec son Orange Cosmic, dont tout le monde veut. Si la couleur n'appartient pas à Apple, son lancement par la marque à la pomme a bouleversé le marché des smartphones.
La couleur Orange Cosmic lancée par Apple sur l'iPhone 17 Pro a rencontré un succès notable auprès des consommateurs. Elle aurait contribué aux ventes record d'iPhone enregistrées l'année dernière. Un succès qui n'est pas passé inaperçu chez les concurrents.
Des imitations remarquées au MWC
Lors du Mobile World Congress 2026, plusieurs fabricants de smartphones Android ont présenté des appareils arborant une teinte orange très similaire à celle d'Apple. Certains modèles ne se contentaient pas de reprendre la couleur : ils imitaient également la disposition des boutons, l'agencement du module photo arrière et même le format général de l'appareil.
Le cas du Hotwav A17 Pro Max a particulièrement retenu l'attention. Au-delà de la couleur bicolore, et du nom qui ne va pas chercher très loin, ce modèle reprend un design de module caméra quasi-identique à celui de l'iPhone 17 Pro Max. Une ressemblance difficilement attribuable au hasard.
Une tendance qui dépasse les smartphones
Le phénomène ne se limite pas aux téléphones. Cette teinte orange a été repérée sur d'autres catégories de produits présentés lors du salon, notamment des accessoires comme un chargeur Anker doté d'un écran intégré.
Cette dynamique d'imitation n'est pas nouvelle dans l'industrie
technologique. Apple a souvent vu ses choix esthétiques repris par
d'autres marques, que ce soit en matière de design industriel ou de
palette de couleurs. Le lancement récent du MacBook Neo, décliné dans
plusieurs coloris inédits, pourrait à son tour susciter une vague
similaire chez les concurrents.