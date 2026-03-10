zebaffe

C’est incroyable cet article et les commentaires…

Cela prouve vraiment comment la France s’auto flagelle, de part une perte considérable de culture.

C’est pas le ORANGE d’Apple. C’est le orange « HERMES. » Vous savez, le LUXE français. Cela date de plus de 50 ans…

Et Orange n’a pas « copié » autre chose, ils sont partenaire de Hermès sur les watch depuis 2016 je crois bien !

https://www.apple.com/fr/apple-watch-hermes/

Donc, Apple, a repris les codes de Hermes, me semble à minimal indispensable à être dit sur un site français.

De plus, si cela fonctionne, c’est SURTOUT, grace au marché chinois, qui eux, ont, semble til, plus de culture, ils ont fait le lien.