Honor a présenté le très original Robot Phone au MWC dimanche, un smartphone IA doté d'une petite caméra motorisée capable de suivre ses utilisateurs en temps réel. Une rupture technologique majeure dans l'univers du mobile.
Les fans de Wall-E risquent de verser une petite larmichette en apercevant le Robot Phone d'Honor. Bon, une fois l'exagération passée, vous avez en face de vous un téléphone capable de suivre votre visage lors d'un appel vidéo, d'ajuster son angle de vue à la volée, ou même de se dandiner en rythme sur de la musique. Depuis le MWC de Barcelone, Honor a attiré l'attention dimanche, car même si, en soi, la petite caméra mobile ajoutée n'a rien de révolutionnaire, c'est son ajout au smartphone directement qui ne ressemble à rien de ce qui existe aujourd'hui.
Honor miniaturise la robotique pour l'intégrer dans un smartphone IA
Pour concrétiser sa vision du Robot Phone, Honor a conçu un micro-moteur propriétaire dont la taille a été réduite de 70 % par rapport aux solutions existantes, ce qui en fait le plus petit micro-moteur de l'industrie, selon la marque. Nous avons ainsi un système de cardan à 4 degrés de liberté (4DoF) qui tient désormais dans l'épaisseur d'un smartphone, qui offre une mobilité optique qui était jusqu'ici réservée aux équipements robotiques.
Sur le plan des usages, ça change pas mal de choses, vous l'imaginez. Le Robot Phone propose des appels vidéo IA à 360° avec suivi automatique de l'utilisateur, répond par un langage corporel avec hochements de tête, mouvements expressifs, et il peut même danser en rythme avec la musique jouée à proximité. Voilà pourquoi je vous parlais de Wall-E, au-delà de la ressemblance évidente, vous en conviendrez. Honor assume l'aspect un brin lunaire de la chose, et c'est précisément ce qui rend l'objet difficile à ignorer.
L'appareil intègre également une perception multimodale complète : reconnaissance sonore, suivi de mouvements et conscience visuelle en continu sont au menu. Côté image, un capteur de 200 mégapixels travaille de concert avec une stabilisation sur trois axes. Le mode Super Steady Video et l'AI Object Tracking, qui verrouille un sujet en mouvement après un simple double-tap, viennent compléter un système pensé pour filmer sans se battre avec son téléphone.
Le partenariat Honor x ARRI qui rapproche le smartphone du grand écran
Pour aller plus loin encore sur la qualité d'image, Honor a signé un partenariat technique avec ARRI, un fabricant bien connu de caméras professionnelles pour le cinéma. L'ambition est de transposer les standards de l'industrie cinématographique dans le monde de l'imagerie mobile, un terrain où les promesses restent souvent vagues.
La fonction AI SpinShot est l'une des illustrations concrètes de cette logique. Elle permet des rotations fluides à 90° ou 180°, réalisables d'une seule main, pour des transitions dignes d'un montage professionnel, oui. Et associée à l'AI Object Tracking, elle donne au Robot Phone une vraie identité créative, au-delà du gadget.
Le Robot Phone s'inscrit dans le cadre de l'ALPHA PLAN d'Honor, un programme centré sur l'Intelligence Humaine Augmentée, comme le dit le fabriquant chinois. S'il est évidemment présenté sous forme de concept au MWC 2026, il n'a pas encore de date ni de prix annoncés mais dit clairement où Honor veut emmener le smartphone dans les années qui viennent. Restez connectés sur Clubic chers amis, notre Colin Golberg va nous concocter une petite vidéo de la « bête » dans la journée.