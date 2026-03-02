Les fans de Wall-E risquent de verser une petite larmichette en apercevant le Robot Phone d'Honor. Bon, une fois l'exagération passée, vous avez en face de vous un téléphone capable de suivre votre visage lors d'un appel vidéo, d'ajuster son angle de vue à la volée, ou même de se dandiner en rythme sur de la musique. Depuis le MWC de Barcelone, Honor a attiré l'attention dimanche, car même si, en soi, la petite caméra mobile ajoutée n'a rien de révolutionnaire, c'est son ajout au smartphone directement qui ne ressemble à rien de ce qui existe aujourd'hui.