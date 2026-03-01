Avec la MagicPad 4, HONOR frappe fort sur le segment des tablettes haut de gamme. Le constructeur met en avant un design d'une finesse record, une puce de nouvelle génération et l'ambition de se substituer à un PC portable.
HONOR poursuit son offensive sur le segment des tablettes tactiles premium avec la MagicPad 4. Présentée comme la tablette la plus fine au monde, elle entend conjuguer design et performances de haut niveau. Le constructeur ne se contente pas de miser sur l'esthétique : il associe cette finesse record à une plateforme mobile gravée en 3 nm, un écran OLED 165 Hz et un mode PC avancé. Avec cette nouvelle tablette, Honor entend proposer un outil capable d’accompagner les professionnels mobiles comme les passionnés de technologie et de se substituer à un PC portable. Une promesse maintes fois entendue, mais la MagicPad 4 a, sur le papier, quelques arguments à faire valoir.
Honor bat l'iPad Pro avec 4,8 mm d'épaisseur
Commençons par le design, qui est l'attraction principale de cette nouvelle tablette tactile. Avec seulement 4,8 mm d’épaisseur, la HONOR MagicPad 4 revendique le titre de tablette la plus fine au monde. Elle dépasse ainsi l’iPad Pro annoncé à 5,1 mm. Son poids d’environ 450 g en fait également l’un des modèles les plus légers de sa catégorie.
HONOR explique cette prouesse technique par une « structure en croissant » associée à une fibre spéciale de qualité aérospatiale. Cette conception augmenterait la rigidité de 30 % tout en réduisant le poids de 32 %, selon la marque.
Pensée pour la mobilité, la tablette peut être associée à un clavier et un stylet pour former un ensemble d’environ 852 g. C'est une nouvelle fois moins lourd que l'iPad Pro M5 auquel Honor compare sa MagicPad 4.
Un écran 12,3 pouces OLED et un processeur de dernière génération gravé en 3 nm ©Honor
Le Snapdragon 8 Gen 5 pour transformer la tablette en outil de productivité
La MagicPad 4 est équipée d’un écran OLED de 12,3 pouces affichant une définition de 3000 × 1920 pixels et un taux de rafraîchissement de 165 Hz. La luminosité HDR maximale annoncée atteint 2400 nits et l’écran prend en charge 1,07 milliard de couleurs. HONOR met également en avant plusieurs technologies dédiées au confort visuel, dont une gradation PWM à 5280 Hz et un affichage défocalisé par IA.
Sous le capot, la tablette est la première du marché à intégrer le processeur Snapdragon 8 Gen 5 gravé en 3 nm. Elle dispose de huit haut-parleurs compatibles HONOR Spatial Audio et d’une batterie de 10 100 mAh compatible avec la charge rapide 66 W. La tablette hérite d'un système de refroidissement reposant sur un système thermique 3D à 13 couches afin de limiter la chauffe en cas de forte utilisation.
La MagicPad 4 intègre enfin un mode PC permettant une gestion de fichiers de type bureau, la prise en charge complète de la souris et des raccourcis clavier comme Ctrl+C ou Alt+Tab. Elle propose aussi des outils d’IA comme HONOR AI Memo pour générer automatiquement des comptes rendus de réunion, ainsi qu’une connectivité intermarques via HONOR Connect, compatible avec iPhone, iPad et Mac.
La Honor MagicPad 4 sera disponible à partir du 2 mars dès 699 euros, avec une offre de lancement incluant 100 euros de réduction selon les versions. Rendez-vous sur Clubic dans quelques jours pour notre test complet.