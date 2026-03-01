Commençons par le design, qui est l'attraction principale de cette nouvelle tablette tactile. Avec seulement 4,8 mm d’épaisseur, la HONOR MagicPad 4 revendique le titre de tablette la plus fine au monde. Elle dépasse ainsi l’iPad Pro annoncé à 5,1 mm. Son poids d’environ 450 g en fait également l’un des modèles les plus légers de sa catégorie.

HONOR explique cette prouesse technique par une « structure en croissant » associée à une fibre spéciale de qualité aérospatiale. Cette conception augmenterait la rigidité de 30 % tout en réduisant le poids de 32 %, selon la marque.

Pensée pour la mobilité, la tablette peut être associée à un clavier et un stylet pour former un ensemble d’environ 852 g. C'est une nouvelle fois moins lourd que l'iPad Pro M5 auquel Honor compare sa MagicPad 4.