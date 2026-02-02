Honor vient de franchir un cap dans l'imitation. Le Power2 ne se contente pas de singer l'iPhone 17 Pro : il intègre carrément un objectif factice pour parfaire la ressemblance.
Le Honor Power2 est sorti début janvier 2026 en Chine, et la polémique n'a pas tardé. En observant le module photo triangulaire du smartphone, difficile de ne pas penser à l'iPhone 17 Pro. Même disposition, même forme, couleur orange quasi identique. Mais la vraie surprise se cache dans les entrailles du téléphone : l'un des trois cercles à l'arrière ne cache aucun capteur photo. Honor a installé une caméra factice uniquement pour coller au design d'Apple.
Une imitation poussée jusqu'au ridicule
Le Power2 ne dispose en réalité que de deux capteurs fonctionnels : un principal de 50 mégapixels et un ultra grand-angle de 5 mégapixels. Le troisième cercle, celui en bas à gauche du module, est totalement inopérant. Honor justifie cette présence par un port infrarouge selon certains utilisateurs, mais la position et la forme de cet élément visent clairement à imiter la configuration triple caméra de l'iPhone 17 Pro. Cette stratégie de copie pure et simple a été pointée du doigt par plusieurs observateurs tech, dont le youtubeur MKBHD qui a comparé les deux appareils et constaté qu'ils sont quasi impossibles à distinguer à distance.
La ressemblance ne s'arrête pas au dos. La disposition de la caméra frontale reprend elle aussi le placement d'Apple, même si Honor n'a pas intégré l'équivalent de la Dynamic Island. Les dimensions, les bordures arrondies, jusqu'au coloris : tout a été calibré pour qu'un œil non averti confonde les deux téléphones.
Un marché lucratif bâti sur l'apparence
La tendance est connue et bien ancrée chez certains constructeurs chinois : proposer des clones bon marché de produits premium. Le Power2 se vend environ 330 euros, soit près de quatre fois moins qu'un iPhone 17 Pro. Pour ce tarif, Honor mise sur une batterie monumentale de 10 080 mAh avec charge rapide 80W, un écran AMOLED 120Hz et un processeur Mediatek Dimensity 8500 Elite. Des caractéristiques correctes pour un milieu de gamme, mais qui ne justifient pas l'ajout d'un faux objectif.
Le problème ne réside pas seulement dans l'imitation esthétique. En intégrant un élément de design non fonctionnel, Honor trompe potentiellement l'acheteur qui s'attend à trois caméras opérationnelles. Plusieurs utilisateurs sur les forums ont exprimé leur déception en découvrant cette supercherie. Cette pratique rappelle les téléphones d'entrée de gamme vendus sur des plateformes comme Wish ou AliExpress, qui multiplient les fausses lentilles pour gonfler artificiellement leurs spécifications.