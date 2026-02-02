La tendance est connue et bien ancrée chez certains constructeurs chinois : proposer des clones bon marché de produits premium. Le Power2 se vend environ 330 euros, soit près de quatre fois moins qu'un iPhone 17 Pro. Pour ce tarif, Honor mise sur une batterie monumentale de 10 080 mAh avec charge rapide 80W, un écran AMOLED 120Hz et un processeur Mediatek Dimensity 8500 Elite. Des caractéristiques correctes pour un milieu de gamme, mais qui ne justifient pas l'ajout d'un faux objectif.

Le problème ne réside pas seulement dans l'imitation esthétique. En intégrant un élément de design non fonctionnel, Honor trompe potentiellement l'acheteur qui s'attend à trois caméras opérationnelles. Plusieurs utilisateurs sur les forums ont exprimé leur déception en découvrant cette supercherie. Cette pratique rappelle les téléphones d'entrée de gamme vendus sur des plateformes comme Wish ou AliExpress, qui multiplient les fausses lentilles pour gonfler artificiellement leurs spécifications.