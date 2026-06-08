Il ne faudra visiblement pas s'attendre à de grands bouleversements avec l'arrivée du prochain modèle qui composera la gamme de smartphones à clapet de Samsung. Tout d'abord, côté design, on sait d'ores et déjà que le Galaxy Z Flip 8 empruntera beaucoup à son grand frère. Les premiers rendus ont en effet révélé un design très familier, là où le Galaxy Z Fold 8 Ultra arborera quant à lui une silhouette radicalement différente.

Autre déception concernant le Z Flip 8 : l'autonomie. Celle-ci ne bénéficierait d'aucune amélioration par rapport à la précédente génération, qui était alors déjà équipée d'une batterie de 4 300 mAh.

Même son de cloche du côté de la recharge filaire. Alors que l'on pouvait espérer de sérieuses améliorations de ce côté-là, des documents de certification repérés dans la base de données SGS confirment l'idée que le smartphone resterait limité à une puissance de charge filaire de 25 W. Pour rappel, le Galaxy Z Flip 4, commercialisé en 2022, proposait déjà cette configuration. Autant vous dire que la dernière évolution commence à dater.