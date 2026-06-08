Vous attendiez impatiemment le Galaxy Z Flip 8 ? Mauvaise nouvelle pour vous : le nouveau pliant de Samsung ne profitera visiblement pas d'une des nouveautés les plus attendues depuis plusieurs générations.
Dans un peu plus d'un mois, lors de la conférence Unpacked prévue pour le 22 juillet prochain, Samsung dévoilera enfin ses nouveaux pliants. À cette occasion, la firme coréenne présentera les successeurs des Galaxy Z Fold 7 et Galaxy Z Flip 7, bien qu'il semblerait que ces derniers n'aient déjà plus beaucoup de secrets pour nous. En effet, après de premières fuites décevantes autour de la batterie du Z Flip 8, c'est désormais au tour de la charge rapide de doucher nos espoirs.
Galaxy Z Flip 8 : le même, en (encore) un peu mieux ?
Il ne faudra visiblement pas s'attendre à de grands bouleversements avec l'arrivée du prochain modèle qui composera la gamme de smartphones à clapet de Samsung. Tout d'abord, côté design, on sait d'ores et déjà que le Galaxy Z Flip 8 empruntera beaucoup à son grand frère. Les premiers rendus ont en effet révélé un design très familier, là où le Galaxy Z Fold 8 Ultra arborera quant à lui une silhouette radicalement différente.
Autre déception concernant le Z Flip 8 : l'autonomie. Celle-ci ne bénéficierait d'aucune amélioration par rapport à la précédente génération, qui était alors déjà équipée d'une batterie de 4 300 mAh.
Même son de cloche du côté de la recharge filaire. Alors que l'on pouvait espérer de sérieuses améliorations de ce côté-là, des documents de certification repérés dans la base de données SGS confirment l'idée que le smartphone resterait limité à une puissance de charge filaire de 25 W. Pour rappel, le Galaxy Z Flip 4, commercialisé en 2022, proposait déjà cette configuration. Autant vous dire que la dernière évolution commence à dater.
Les véritables nouveautés seraient réservées au Galaxy Z Fold 8
De son côté, le Galaxy Z Fold 8 devrait bénéficier d'une charge plus rapide. Selon les récents bruits de couloir, ce dernier pourrait adopter une recharge filaire jusqu'à 45 W, une première pour la gamme Fold, soit dit en passant. Le Galaxy Z Fold 8 serait doté d’une batterie de 4 800 mAh, tandis que le Galaxy Z Fold 8 Ultra monterait à 5 000 mAh. Puisque oui, rappelons-le, cette année le géant coréen commercialisera simultanément, et pour la première fois (exception faite du Z Fold 6 Special Edition en 2024), deux versions de son nouveau smartphone.
Il apparaît de plus en clair que la firme étoilée a concentré tous ses efforts sur sa gamme Fold pour cette huitième génération d'appareils flexibles. Espérons malgré tout que le Galaxy Z Flip 8 nous réservera quelques bonnes surprises lors de son officialisation le mois prochain. En attendant, nous vous renvoyons à notre test du Z Flip 7 pour voir ce que vaut le dernier smartphone pliant à clapet de Samsung.