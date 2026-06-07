Sans crier gare, Samsung supprime le bouton dédié au Lockdown Mode de son interface One UI 9. Cette disparition n'affaiblit pas la sécurité. Bien au contraire, le mode s'active désormais automatiquement dès que l'utilisateur accède au menu d'alimentation.
Le géant coréen poursuit ses ajustements autour de la sécurité de ses smartphones et tablettes Galaxy avec One UI 9. Après une première modification du menu d’alimentation destinée à mieux protéger les appareils en cas de vol, un autre changement a été repéré par SamMobile : le bouton dédié au mode de verrouillage n’apparaît plus dans ce menu. Mais Samsung n’abandonne pas pour autant cette protection. Le constructeur l’intègre autrement, de façon plus automatique, afin d’éviter qu’un utilisateur malveillant puisse accéder trop facilement à certaines fonctions sensibles de l’appareil.
Le mode de verrouillage n’a plus besoin de bouton dédié dans One UI 9
Sur les appareils équipés de One UI 9.0, le menu d’alimentation ne propose plus de bouton distinct pour activer le mode de verrouillage. Jusqu’ici, cette option permettait de bloquer temporairement les méthodes de déverrouillage biométriques telles que la reconnaissance d’empreinte ou la reconnaissance faciale, et d’imposer l’usage du code PIN ou du mot de passe.
Avec cette nouvelle version de l’interface, le fonctionnement change quelque peu. Dès que le menu d’alimentation est ouvert, le téléphone passe automatiquement dans cet état sécurisé. Même si l’appareil était déjà déverrouillé lorsque l’utilisateur accède à ce menu, le système exige ensuite le code PIN ou le mot de passe pour sortir du mode de verrouillage.
Autrement dit, Samsung conserve la logique de protection, mais retire simplement l’action manuelle qui permettait de l’activer. L’utilisateur n’a plus à penser à enclencher ce mode puisqu'il se déclenche de lui-même lorsque le menu concerné est affiché. Pratique.
Une mesure pensée pour limiter les risques en cas de vol
Ce changement prend tout son sens dans une situation bien précise : le vol d’un téléphone alors qu’il est déjà utilisé. Si une personne s’empare d’un Galaxy déverrouillé et tente d’ouvrir le menu d’alimentation, l’appareil bascule automatiquement en mode de verrouillage. À partir de ce moment, l’accès par empreinte digitale ou reconnaissance faciale est désactivé. Le voleur doit connaître le code PIN ou le mot de passe pour continuer à utiliser le téléphone. Sans ces informations, il ne peut pas simplement reprendre la main sur l’appareil via une méthode biométrique.
La mesure bloque aussi certaines actions sensibles depuis le menu d’alimentation. Une personne qui ne connaît pas le code ne peut plus éteindre l’appareil depuis ce menu, ni activer ou désactiver les données mobiles ou le Wi-Fi. Le téléphone reste donc plus difficile à rendre introuvable, ce qui peut faciliter sa localisation.
Pour rappel, One UI 9 n'est pour l'instant accessible qu'en version bêta, dans certains pays uniquement. Il faudra patienter encore quelques semaines avant de voir la mise à jour arriver dans une version stable sur les premiers Galaxy compatibles.