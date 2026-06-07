Sur les appareils équipés de One UI 9.0, le menu d’alimentation ne propose plus de bouton distinct pour activer le mode de verrouillage. Jusqu’ici, cette option permettait de bloquer temporairement les méthodes de déverrouillage biométriques telles que la reconnaissance d’empreinte ou la reconnaissance faciale, et d’imposer l’usage du code PIN ou du mot de passe.

Avec cette nouvelle version de l’interface, le fonctionnement change quelque peu. Dès que le menu d’alimentation est ouvert, le téléphone passe automatiquement dans cet état sécurisé. Même si l’appareil était déjà déverrouillé lorsque l’utilisateur accède à ce menu, le système exige ensuite le code PIN ou le mot de passe pour sortir du mode de verrouillage.

Autrement dit, Samsung conserve la logique de protection, mais retire simplement l’action manuelle qui permettait de l’activer. L’utilisateur n’a plus à penser à enclencher ce mode puisqu'il se déclenche de lui-même lorsque le menu concerné est affiché. Pratique.