Les derniers builds de One UI 9 donnent enfin un aperçu concret des changements à venir. Samsung y combine de nouvelles fonctions et quelques retouches d’interface qui sont encore en cours d’ajustement.
Samsung teste activement One UI 9 sur les Galaxy S26. Les premières builds apparues il y a un mois tournaient encore sous Android 16 et ne révélaient pas grand-chose. Les versions les plus récentes, désormais basées sur Android 17, dévoilent un catalogue de nouveautés nettement plus consistant. SamMobile a pu installer ces firmwares et documenter les changements en profondeur. Au programme : des fonctions de partage repensées, des widgets pour Bixby, un hub de support centralisé, des outils d'accessibilité renforcés et des retouches visuelles dans toute l'interface. Le lancement officiel devrait coïncider avec la présentation des Galaxy Z Fold 8 et Z Flip 8 en juillet prochain.
One UI 9 : Samsung simplifie le partage et pousse Bixby
Bonne nouvelle pour les amateurs d'AirDrop du côté de la marque à la pomme : le partage de fichiers va gagner en fluidité avec l’arrivée de Tap to Share dans le menu Quick Share. Il devient désormais possible d’envoyer des photos, des vidéos ou encore des documents en approchant simplement deux appareils compatibles. Sur les Galaxy S26, cette interaction s’appuie sur une double antenne NFC, positionnée à l’arrière et sur la tranche supérieure, permettant de déclencher le transfert quel que soit le point de contact.
De son côté, Bixby se fait une place plus visible sur l’écran d’accueil grâce à de nouveaux widgets. Les versions compactes proposent un accès direct aux commandes vocales ou au clavier, tandis qu’un format plus large intègre un champ de saisie complet accompagné d’un bouton micro. L’assistant est également intégré à un nouveau menu des paramètres, Warranty and Care, qui regroupe les informations de garantie, les options de réparation pour les appareils associés, ainsi que des outils de diagnostic et d’assistance à distance. Il est possible d’y solliciter Bixby à la voix pour obtenir de l’aide ou naviguer dans les options disponibles.
Des changements visuels encore en test
Les changements de One UI 9 ne se limitent pas aux fonctionnalités. L’interface elle-même continue d’évoluer avec cette nouvelle mouture, notamment dans le panneau rapide. Les curseurs de luminosité et de volume apparaissent désormais plus larges et plus épais, un choix visuel déjà présent dans les premières versions et accentué dans les builds récentes.
D’autres ajustements concernent les outils liés à l’intelligence artificielle. Dans Photo Assist, une option propose automatiquement des suggestions après analyse d’une image afin d’en modifier le rendu. De son côté, Audio Eraser bénéficie d’un nouveau menu listant les applications compatibles, principalement celles capables de lire des contenus vidéo.
Le mode Samsung DeX reçoit aussi une modification avec l’ajout d’un bouton permettant d’activer plus facilement le masquage automatique de la barre des tâches et de statut. Enfin, l’outil Now Brief introduit des sections pour mieux organiser différents types de contenus.
Ces fonctionnalités restent toutefois en cours de développement. Certaines d'entre elles pourraient encore évoluer, tandis que d’autres, notamment celles liées à Galaxy AI, ne sont pas encore visibles à l'heure actuelle.