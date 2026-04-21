Bonne nouvelle pour les amateurs d'AirDrop du côté de la marque à la pomme : le partage de fichiers va gagner en fluidité avec l’arrivée de Tap to Share dans le menu Quick Share. Il devient désormais possible d’envoyer des photos, des vidéos ou encore des documents en approchant simplement deux appareils compatibles. Sur les Galaxy S26, cette interaction s’appuie sur une double antenne NFC, positionnée à l’arrière et sur la tranche supérieure, permettant de déclencher le transfert quel que soit le point de contact.

De son côté, Bixby se fait une place plus visible sur l’écran d’accueil grâce à de nouveaux widgets. Les versions compactes proposent un accès direct aux commandes vocales ou au clavier, tandis qu’un format plus large intègre un champ de saisie complet accompagné d’un bouton micro. L’assistant est également intégré à un nouveau menu des paramètres, Warranty and Care, qui regroupe les informations de garantie, les options de réparation pour les appareils associés, ainsi que des outils de diagnostic et d’assistance à distance. Il est possible d’y solliciter Bixby à la voix pour obtenir de l’aide ou naviguer dans les options disponibles.