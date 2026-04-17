Récemment, plusieurs utilisateurs ont signalé une anomalie lors de l’envoi de photos depuis un smartphone Galaxy vers un iPhone via la fonction Quick Share. Une fois le fichier reçu, les informations de localisation associées à l’image disparaissent. Concrètement, les métadonnées EXIF ne contiennent plus les coordonnées géographiques pourtant enregistrées au moment de la prise de vue.

Bonne nouvelle : le problème a été reconnu par Samsung. Sur ses forums officiels, un modérateur indique que les équipes ont identifié l’origine du dysfonctionnement et travaillent à sa correction. Une mise à jour logicielle devrait être déployée ultérieurement pour rétablir le transfert complet des données.

À noter que les images reçues sur iPhone conservent bien certains éléments techniques, notamment les informations liées à l’objectif utilisé, mais que les données de localisation demeurent quant à elles totalement absentes.