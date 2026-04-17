Les échanges de photos entre smartphones Galaxy et iPhone via Quick Share ne conservent pas toutes les données d’origine. Samsung indique préparer un correctif pour résoudre ce problème.
Quick Share, le système de partage de fichiers de Samsung, a franchi un cap important il y a quelques semaines avec l'ajout de la compatibilité AirDrop. Cette ouverture vers l'écosystème Apple fonctionne globalement bien, mais un utilisateur vient de mettre le doigt sur une anomalie particulièrement gênante. Lorsqu'une photo prise avec un smartphone Galaxy est envoyée vers un iPhone ou tout autre appareil Apple compatible, les données de géolocalisation disparaissent du fichier. Un modérateur des forums officiels Samsung a confirmé le problème et indiqué que les équipes techniques travaillaient déjà sur un correctif.
Galaxy vers iPhone : des métadonnées qui s'évaporent au transfert
Récemment, plusieurs utilisateurs ont signalé une anomalie lors de l’envoi de photos depuis un smartphone Galaxy vers un iPhone via la fonction Quick Share. Une fois le fichier reçu, les informations de localisation associées à l’image disparaissent. Concrètement, les métadonnées EXIF ne contiennent plus les coordonnées géographiques pourtant enregistrées au moment de la prise de vue.
Bonne nouvelle : le problème a été reconnu par Samsung. Sur ses forums officiels, un modérateur indique que les équipes ont identifié l’origine du dysfonctionnement et travaillent à sa correction. Une mise à jour logicielle devrait être déployée ultérieurement pour rétablir le transfert complet des données.
À noter que les images reçues sur iPhone conservent bien certains éléments techniques, notamment les informations liées à l’objectif utilisé, mais que les données de localisation demeurent quant à elles totalement absentes.
Un autre dysfonctionnement affecte la connexion sans fil
L'activation de la compatibilité AirDrop dans les paramètres de Quick Share provoque qui plus est une déconnexion du réseau Wi-Fi. Ce problème a été observé par plusieurs utilisateurs lors de différents tests. Cependant, Samsung n'a pas encore précisé s'il s'agit d'un bug ou d'un fonctionnement volontaire lié à des contraintes techniques.
En parallèle de ces ajustements, le constructeur sud-coréen prépare l'ajout d'une nouvelle fonction baptisée Tap to Share. Celle-ci devrait venir enrichir Quick Share avec One UI 9, la prochaine évolution majeure de son interface. Pour l’heure, peu d’informations ont été communiquées, mais son développement est d'ores et déjà confirmé sur les forums officiels.