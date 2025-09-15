Le partage de fichiers Quick Share sur Android et Windows va prochainement s'étendre aux iPhone. Cette interopérabilité, qui se fait attendre depuis quelque temps déjà, va dans le sens des demandes de l'Union européenne qui entend bien ouvrir la technologie Airdrop d'Apple.
Google étend Quick Share
Google entend améliorer la compatibilité de Quick Share pour offrir le transfert de fichiers entre Android et iPhone, et cela vise à contourner les contraintes du système iOS. Actuellement, Quick Share facilite les échanges instantanés entre deux appareils Android sans connexion Internet, grâce à une connexion en Wi-Fi direct.
La nouvelle version, repérée par Android Police, intègre une procédure spécifique pour les transferts vers un iPhone. L’utilisateur Android va générer un QR code à scanner avec l’appareil iOS. Ce dernier déclenche un téléchargement sécurisé du fichier via les serveurs de Google. Le document partagé est chiffré de bout en bout et reste accessible durant 24 heures.
Contrairement à AirDrop, qui fonctionne également en Bluetooth, le partage via QuickShare vers un iPhone nécessite donc une connexion Internet. De son côté, l'expéditeur devra être connecté à son compte Google. Pour la firme de Mountain View, il s'agit de contourner les restrictions actuelles mises en place par Apple qui conserve jalousement le code de son système de transfert AirDrop.
L'ouverture d'AirDrop prévue l'année prochaine
Mais les choses devraient prochainement évoluer. Avec l'entrée en vigueur du Digital Markets Act, l'Union européenne entend faire tomber les barrières du fameux jardin clos d'Apple. Sous peine de sanction, la firme de Cupertino doit ainsi affiche davantage d'interopérabilité avec les constructeurs et éditeurs tiers. Et si cela concerne les Apple Watch ou les AirPods, AirDrop est également de la partie.
La feuille de route imposée à Apple prévoit plusieurs étapes pour être en conformité avec le calendrier dicté par le Digital Markets Act. D'ici à la fin 2025, la société commencera à ouvrir ses API de partage local et le support Wi-Fi Aware auprès développeurs tiers. Ces derniers pourront alors préparer la compatibilité avec Android. Toutes les mesures d’ouverture aux plateformes tierces – notamment AirDrop – doivent être intégrées et accessibles aux utilisateurs finaux européens au plus tard le 1er juin 2026. Apple doit aussi publier la documentation technique dès la sortie des nouvelles API.