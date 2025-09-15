Mais les choses devraient prochainement évoluer. Avec l'entrée en vigueur du Digital Markets Act, l'Union européenne entend faire tomber les barrières du fameux jardin clos d'Apple. Sous peine de sanction, la firme de Cupertino doit ainsi affiche davantage d'interopérabilité avec les constructeurs et éditeurs tiers. Et si cela concerne les Apple Watch ou les AirPods, AirDrop est également de la partie.

La feuille de route imposée à Apple prévoit plusieurs étapes pour être en conformité avec le calendrier dicté par le Digital Markets Act. D'ici à la fin 2025, la société commencera à ouvrir ses API de partage local et le support Wi-Fi Aware auprès développeurs tiers. Ces derniers pourront alors préparer la compatibilité avec Android. Toutes les mesures d’ouverture aux plateformes tierces – notamment AirDrop – doivent être intégrées et accessibles aux utilisateurs finaux européens au plus tard le 1er juin 2026. Apple doit aussi publier la documentation technique dès la sortie des nouvelles API.

