Ces informations proviennent d'une source unique, SammyGuru. Bien qu'il s'agisse d'un indiscret réputé, Samsung n'a rien confirmé de son côté. Les captures montrent des versions internes, susceptibles d'évoluer avant la sortie stable.

Le programme bêta de One UI 9 pourrait démarrer dès mai 2026 sur les Galaxy S26. La sortie stable accompagnerait les prochains pliables de Samsung. Si le calendrier se confirme, les possesseurs de Galaxy S23 et ultérieurs devraient être éligibles.