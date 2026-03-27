Des captures internes de One UI 9 circulent déjà. La prochaine surcouche de Samsung miserait sur des retouches visuelles ciblées plutôt que sur une refonte totale. Petit tour d'horizon, au conditionnel.
One UI 8.5 n'a pas fini d'arriver sur tous les Galaxy que les premières images de One UI 9 circulent déjà. Comme le rapporte le site spécialisé SammyGuru, des captures issues de versions internes montrent des ajustements sur trois éléments clés : la Now Bar, les widgets et l'application Galerie. La mise à jour, basée sur Android 17, serait attendue cet été, probablement avec les Galaxy Z Fold 8 et Z Flip 8.
Now Bar, widgets, Galerie : ce qui changerait dans One UI 9
La Now Bar, cette capsule dynamique affichée en bas de l'écran verrouillé, adopterait un fond plus sombre. Le nom du morceau en cours de lecture apparaîtrait en haut, accompagné d'une animation ondulatoire en bas. Un appui long donnerait accès aux réglages rapides ou à la suppression du composant. Sur le papier, ces modifications ciblent un vrai défaut : la lisibilité sous forte luminosité.
Côté widgets, Samsung abandonnerait les coins arrondis au profit de formes plus angulaires. Navigateur, Météo, Now Brief : plusieurs composants afficheraient des bords plus carrés. Des préréglages de forme permettraient toutefois de personnaliser le rendu. Un compromis qui pourrait éviter une fronde esthétique.
Le changement le plus utile concerne la Galerie. Lors de la sélection multiple, un bandeau flou apparaîtrait en haut de l'écran. Jusqu'à 15 éléments sélectionnés y seraient visibles d'un coup d'œil.
Ces informations proviennent d'une source unique, SammyGuru. Bien qu'il s'agisse d'un indiscret réputé, Samsung n'a rien confirmé de son côté. Les captures montrent des versions internes, susceptibles d'évoluer avant la sortie stable.
Le programme bêta de One UI 9 pourrait démarrer dès mai 2026 sur les Galaxy S26. La sortie stable accompagnerait les prochains pliables de Samsung. Si le calendrier se confirme, les possesseurs de Galaxy S23 et ultérieurs devraient être éligibles.