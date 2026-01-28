Si ces choix esthétiques peuvent séduire sur des écrans modernes, ils soulèvent des interrogations légitimes en matière d'accessibilité et de lisibilité. Certains observateurs rappellent l'approche de Material Design lancée avec Android 5.0 Lollipop, qui privilégiait des éléments solides et contrastés, facilitant la lecture des informations.

Certes, il reste possible de désactiver ces effets de flou dans les paramètres. Mais cette option demeure peu connue du grand public, ce qui pose la question de l'expérience utilisateur par défaut, notamment pour les personnes moins familières avec les réglages avancés du système.

Google devra manifestement trouver un équilibre entre ambitions esthétiques et accessibilité, alors que les contours d'Android 17 continuent de se préciser.