Alors qu'Apple peine avec le Liquid Glass, Google pourrait proposer, avec Android 17, de plus en plus d'effets de flou dans l'interface. Une mise à jour qui s'annonce intéressante, mais inquiète certains utilisateurs.
Les premières images d'Android 17 commencent à circuler, et une tendance se dessine clairement : Google semble vouloir pousser les effets de flou et de transparence plus loin que jamais dans son interface. Les smartphones concernés devraient proposer une interface légèrement différente.
Material 3 Expressive, et après ?
Avec Android 16, Google a inauguré l'ère Material 3 Expressive, caractérisée par une palette de couleurs étendue, des animations plus fluides et une personnalisation accrue. Cette évolution s'inscrit dans la continuité du travail entrepris par la firme de Mountain View sur le design d'Android au fil des années.
Mais Android 17 semble vouloir franchir un cap supplémentaire en intégrant massivement des effets de transparence et de flou dans l'interface utilisateur.
Une ergonomie vraiment bien pensée ?
Si ces choix esthétiques peuvent séduire sur des écrans modernes, ils soulèvent des interrogations légitimes en matière d'accessibilité et de lisibilité. Certains observateurs rappellent l'approche de Material Design lancée avec Android 5.0 Lollipop, qui privilégiait des éléments solides et contrastés, facilitant la lecture des informations.
Certes, il reste possible de désactiver ces effets de flou dans les paramètres. Mais cette option demeure peu connue du grand public, ce qui pose la question de l'expérience utilisateur par défaut, notamment pour les personnes moins familières avec les réglages avancés du système.
Google devra manifestement trouver un équilibre entre ambitions esthétiques et accessibilité, alors que les contours d'Android 17 continuent de se préciser.