Android 17 pourrait s'inspirer du design Liquid Glass d'iOS 26

Les ingénieurs de Google seraient-ils influencés par Apple ? En tout cas, ces derniers plancheraient sur une refonte visuelle pour Android 17 avec l'arrivée de flous et de transparences sur l'ensemble de l'interface système.
Android 17, nom de code Cinnamon Bun, ne sortira pas avant plusieurs mois mais les premières images de versions internes commencent à circuler. D'après 9to5Google et Android Authority, Google s'apprête à généraliser les effets de flou sur l'interface système. Ces travaux visent à prolonger les projets avec Material 3 Expressive, dont Google a levé le voile en mai 2025 et qui a déjà apporté de subtils flous sur le panneau de notifications et les paramètres rapides.
Le flou s'installe partout dans l'interface
Les versions internes du système révèlent que ces effets translucides vont s'étendre à quasiment tous les éléments graphiques. Le curseur de volume abandonne son fond opaque pour laisser transparaître le fond d'écran ou les icônes d'applications. Le menu d'alimentation et les autres couches système adoptent la même logique : voir ce qui se trouve derrière tout en gardant le focus sur l'action en cours. Google exploite Dynamic Color pour teinter ces panneaux floutés, en créant une cohérence avec le thème et le fond d'écran de l'utilisateur.
Exit, donc, le flat design qui a caractérisé Android pendant des années. L'idée est de créer une hiérarchie visuelle plus naturelle en ajoutant de la profondeur sans masquer complètement le contenu sous-jacent. Google parle d'une "sensation de légèreté" qui permet de rester conscient de l'application utilisée en arrière-plan tout en interagissant avec un élément système.
Forcément on ne peut s'empêcher de penser au design Liquid Glass introduit par iOS 26. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la firme de Cupertino a dû se confronter à des réactions contrastées sur la lisibilité. Samsung a d'ailleurs suivi le mouvement avec OneUI 8.5 en décembre dernier, en s'éloignant des codes de Google pour se rapprocher du look d'Apple. Mais selon les premières analyses, l'implémentation d'Android 17 serait plus subtile et mesurée que celle de ses concurrents.
La première Developer Preview devrait arriver début 2026 pour confirmer ces changements. Reste une question : ces effets de transparence resteront-ils cantonnés au système ou Google étendra-t-il ce langage visuel aux applications tierces via de nouvelles directives Material Design ? Android 17 pourrait donc amorcer une refonte complète de l'identité visuelle de la plateforme.