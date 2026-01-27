Android 17 pourrait s'inspirer du design Liquid Glass d'iOS 26

Les versions internes du système révèlent que ces effets translucides vont s'étendre à quasiment tous les éléments graphiques. Le curseur de volume abandonne son fond opaque pour laisser transparaître le fond d'écran ou les icônes d'applications. Le menu d'alimentation et les autres couches système adoptent la même logique : voir ce qui se trouve derrière tout en gardant le focus sur l'action en cours. Google exploite Dynamic Color pour teinter ces panneaux floutés, en créant une cohérence avec le thème et le fond d'écran de l'utilisateur.

Exit, donc, le flat design qui a caractérisé Android pendant des années. L'idée est de créer une hiérarchie visuelle plus naturelle en ajoutant de la profondeur sans masquer complètement le contenu sous-jacent. Google parle d'une "sensation de légèreté" qui permet de rester conscient de l'application utilisée en arrière-plan tout en interagissant avec un élément système.