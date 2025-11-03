Comme souvent avec les refontes graphiques, tout le monde n’est pas convaincu. Si une majorité d’utilisateurs apprécient cette modernisation, beaucoup critiquent un design jugé trop “cartoon” ou trop arrondi. Sur les forums et réseaux sociaux, les remarques s'accumulent : « Cette interface ressemble à une caricature de ce qu’elle était », écrit un internaute, évoquant des polices « façon Comic Sans » et des animations jugées trop ludiques.

Certains regrettent aussi la perte de fonctionnalités ou la disparition d’options de personnalisation, comme le choix des couleurs système. D’autres déplorent une impression de régression : « Android avait enfin trouvé une esthétique épurée, maintenant tout paraît enfantin », résume un utilisateur cité par Android Authority.

Malgré ces critiques, une partie de la communauté salue le vent de nouveauté. « Material You commençait à vieillir, il fallait oser changer », note un fan sur X. Et Google, fidèle à sa philosophie d’itération, pourrait encore affiner sa formule d’ici la sortie d’Android 17, prévue courant 2026.

Pour l’heure, une chose est sûre : Material 3 Expressive ne laisse personne indifférent. Et vous, que pensez-vous de ce nouveau design ? On est curieux de lire vos avis en commentaires.