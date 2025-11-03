Depuis plusieurs mois, Google déploie son nouveau langage visuel Material 3 Expressive sur Android. Une évolution censée rendre l’interface plus fluide, colorée et personnalisable. Mais les retours des utilisateurs sont partagés entre enthousiasme et frustration.
L’année 2025 aura marqué un tournant esthétique majeur pour Android. Après avoir introduit Material You en 2021, Google poursuit son ambition d’unifier ses applications autour d’un design plus expressif et modulable : Material 3 Expressive. Un style visuel lancé officiellement au printemps, puis accéléré à la sortie du Pixel 10 et d’Android 16 QPR1, et désormais présent dans presque toutes les applications phares de l’écosystème Google.
Un nouveau design affirmé qui touche de plus en plus d'apps Google sur Android
Avec Material 3 Expressive, Google a entrepris une refonte d’ampleur de son interface graphique. Objectif : plus d’harmonie entre les applications et une expérience visuelle plus fluide. Concrètement, la majorité des apps maison — Gmail, Google Drive, Calendar, Maps, Chrome ou encore Google Home — ont déjà adopté les nouveaux codes : boutons en forme de pilules, bords adoucis, icônes plus dynamiques et barres de navigation plus compactes.
Les animations gagnent également en naturel : effets de morphing, transitions plus douces et accentuation des éléments actifs pour une meilleure lisibilité. Certaines applications, comme Google Photos ou Wallet, profitent d’interactions plus visuelles avec des indicateurs de progression animés ou des effets de transparence. Même des outils plus discrets tels que Calculator, Clock ou Contacts ont été modernisés.
Cette approche, baptisée « Expressive » par Google, vise à rendre chaque interface plus vivante, à renforcer la sensation de profondeur et à créer une cohérence entre Android, ChromeOS et les appareils Pixel. En filigrane, le géant californien espère aussi marquer la différence avec iOS, en donnant à Android une identité visuelle plus affirmée et émotionnelle.
Une refonte ambitieuse mais qui passe mal chez de nombreux utilisateurs
Comme souvent avec les refontes graphiques, tout le monde n’est pas convaincu. Si une majorité d’utilisateurs apprécient cette modernisation, beaucoup critiquent un design jugé trop “cartoon” ou trop arrondi. Sur les forums et réseaux sociaux, les remarques s'accumulent : « Cette interface ressemble à une caricature de ce qu’elle était », écrit un internaute, évoquant des polices « façon Comic Sans » et des animations jugées trop ludiques.
Certains regrettent aussi la perte de fonctionnalités ou la disparition d’options de personnalisation, comme le choix des couleurs système. D’autres déplorent une impression de régression : « Android avait enfin trouvé une esthétique épurée, maintenant tout paraît enfantin », résume un utilisateur cité par Android Authority.
Malgré ces critiques, une partie de la communauté salue le vent de nouveauté. « Material You commençait à vieillir, il fallait oser changer », note un fan sur X. Et Google, fidèle à sa philosophie d’itération, pourrait encore affiner sa formule d’ici la sortie d’Android 17, prévue courant 2026.
Pour l’heure, une chose est sûre : Material 3 Expressive ne laisse personne indifférent. Et vous, que pensez-vous de ce nouveau design ? On est curieux de lire vos avis en commentaires.