Android 17 est en pleine préparation et on en sait encore assez peu sur ce système. Mais des changements d'interface pourraient bien être dans les tuyaux…
Nous sommes encore loin de pouvoir installer Android 17 sur nos smartphones, mais les rumeurs se multiplient déjà. Google travaillerait actuellement sur une fonctionnalité permettant de lutter contre les nausées en voiture. Un mode bureau, réservé aux possesseurs de Google Pixel, serait aussi prévu. Une nouvelle fuite nous en dit également plus sur une possible évolution côté interface. Explications.
Une option « Séparer » en préparation sur Android 17 ?
L'informateur Mystic Leaks a partagé hier sur Telegram de nouveaux éléments concernant Android 17. Il aurait trouvé, dans une version interne, un nouveau menu « Paramètres rapides et notifications » dans la section « Notifications » des réglages du système. Ce dernier introduit une nouvelle option qui permettrait de scinder l'accès aux deux options. Son nom ? « Séparer » ( «Separate » en anglais).
Actuellement, en faisant glisser notre doigt du haut vers le bas de l'écran, il est possible de gérer les notifications et paramètres rapides dans un panneau commun. Mais la nouveauté donnerait aux utilisateurs la possibilité :
- D'ouvrir les notifications en faisant glisser leur doigt de haut en bas sur la gauche de leur écran ;
- D'ouvrir les paramètres en faisant glisser leur doigt de haut en bas sur la droite de leur écran.
Cette nouvelle option pourrait, de plus, être la seule disponible sur les grands écrans. Dans les captures d'écran de Mystic Leaks, on peut, en effet, lire la phrase suivante dans les réglages : « L'affichage combiné (classique) est limité à l'écran extérieur de votre appareil pliable. »
Un changement d'interface pour les notifications et les paramètres rapides
Google en profiterait également pour faire évoluer le design de ces panneaux. Du côté des notifications, le géant de la Tech ajouterait à la liste habituelle une horloge et insérerait les icônes de barre d'état et de date dans les coins de l'écran.
Du côté des paramètres rapides, on trouverait une petite horloge ainsi qu'une poignée d'informations, sur l'opérateur, les réglages et l'alimentation. Le curseur de volume serait, quant à lui, déplacé sous les réglages de luminosité et une section « Données mobiles » pourrait également être de la partie.
Bien sûr, ces informations sont à prendre avec des pincettes et il faudra patienter jusqu'à la sortie d'Android 17 pour en avoir le cœur net.