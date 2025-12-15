La fonctionnalité en développement porte pour l’instant le nom de Motion Cues, mais pourrait finalement s'appeler Motion Assist lors de son lancement. Son principe est simple : afficher à l’écran des éléments graphiques qui se déplacent en temps réel en fonction des mouvements du véhicule. Concrètement, de petits points apparaissent sur l’interface et évoluent selon les données fournies par les capteurs du smartphone.

L’objectif est de synchroniser la perception visuelle avec les sensations physiques ressenties durant le trajet. En donnant l’illusion que l’écran bouge avec l’utilisateur, le système cherche à atténuer le décalage responsable du mal des transports. L’idée n’est ceci pas totalement inédite : Apple a déjà introduit une solution comparable avec Vehicle Motion Cues dans iOS 18, et une application Android indépendante, KineStop, propose ce principe depuis 2018.