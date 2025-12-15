Google prépare une réponse à l'une des fonctionnalités les plus utiles introduites par Apple dans iOS 18. La prochaine version majeure du système d'exploitation mobile pourrait enfin permettre aux utilisateurs sensibles d'utiliser leur smartphone en voiture sans ressentir malaises et vertiges.
Utiliser son smartphone en tant que passager reste compliqué pour une partie des utilisateurs, souvent contraints de renoncer à l’écran dès que le véhicule se met en mouvement. En cause, un décalage sensoriel bien connu, que Google cherche désormais à atténuer grâce à une nouvelle fonctionnalité intégrée à Android 17.
Android 17 : une solution logicielle contre les nausées en voiture
La fonctionnalité en développement porte pour l’instant le nom de Motion Cues, mais pourrait finalement s'appeler Motion Assist lors de son lancement. Son principe est simple : afficher à l’écran des éléments graphiques qui se déplacent en temps réel en fonction des mouvements du véhicule. Concrètement, de petits points apparaissent sur l’interface et évoluent selon les données fournies par les capteurs du smartphone.
L’objectif est de synchroniser la perception visuelle avec les sensations physiques ressenties durant le trajet. En donnant l’illusion que l’écran bouge avec l’utilisateur, le système cherche à atténuer le décalage responsable du mal des transports. L’idée n’est ceci pas totalement inédite : Apple a déjà introduit une solution comparable avec Vehicle Motion Cues dans iOS 18, et une application Android indépendante, KineStop, propose ce principe depuis 2018.
Des limites techniques qui retardent son activation
Google dispose déjà d'une version opérationnelle de Motion Assist (ou Motion Cues), mais ne l’active pas tant que son implémentation reste limitée par des contraintes de sécurité. Le système actuel s'appuie sur les mécanismes classiques de superposition d'Android, qui bloquent volontairement l'affichage au-dessus de zones sensibles : paramètres, barre d'état, notifications, écran de verrouillage. Les points animés disparaissent donc aux endroits les plus stratégiques, ce qui réduit fortement l’efficacité du dispositif.
Android 17 devrait corriger ce défaut grâce à une intégration plus profonde. Des traces repérées dans une version de développement récente révèlent qu'une nouvelle API confiera le rendu visuel à SystemUI, le composant gérant les interfaces système. Google Play Services définira l'apparence et l'emplacement des points, mais c'est le système lui-même qui les affichera sur une couche privilégiée, inaccessible aux applications non autorisées.