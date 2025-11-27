C'est la bonne surprise que l'on n'attendait plus : Google Maps active une fonctionnalité capable d'offrir jusqu'à quatre heures d'autonomie supplémentaires lors de nos trajets. Une excellente nouvelle qui s'accompagne malheureusement d'un petit goût amer pour la majorité des utilisateurs.
Nous connaissons tous cette angoisse de la batterie qui vire au rouge en plein itinéraire inconnu. Le GPS, la 5G et l'écran allumé forment un cocktail redoutable pour nos accumulateurs. Conscient du problème, Google repense enfin sa copie avec une approche aussi radicale qu'élégante pour préserver l'énergie vitale de nos compagnons de route.
Un régime sec pour l'affichage
Le géant californien n'y est pas allé par quatre chemins. Son nouveau Power Saving Mode transforme l'expérience visuelle de Maps pour se concentrer sur l'essentiel. Fini les fioritures : l'interface bascule en noir et blanc, gomme les reliefs, efface les textures et supprime toute animation superflue. Seuls subsistent votre tracé et la prochaine bifurcation.
Cette cure d'austérité visuelle cache une belle prouesse technique. En exploitant la technologie des dalles OLED, le système éteint physiquement chaque pixel noir pour réduire drastiquement la consommation. Couplé à une baisse intelligente du taux de rafraîchissement, ce dispositif permettrait de récupérer quatre précieuses heures de navigation sur un trajet standard. De quoi arriver à bon port sans sueurs froides.
La simplicité au volant
Une fois en voiture, une simple pression sur le bouton d'alimentation suffit pour basculer l'affichage vers ce mode ultra-sobre, directement sur l'écran de verrouillage. Plus besoin de fouiller dans les menus alors que le feu passe au vert. Google a toutefois dû faire des choix. Cette fonctionnalité se cantonne exclusivement à l'orientation portrait et boude, pour l'heure, les piétons et les cyclistes. L'absence de noms de rues et de repères visuels rendrait l'expérience trop périlleuse pour ces usagers qui ont besoin de se repérer précisément dans la jungle urbaine.
C'est ici que le bât blesse. Cette nouveauté s'appuie sur une brique logicielle spécifique, l'AOD Min Mode, que Google réserve jalousement à ses tout derniers fleurons : la gamme Pixel 10. Si vous possédez un modèle Pro, Pro XL ou le pliant Pro Fold, la mise à jour de novembre vous a peut-être déjà apporté ce cadeau. Pour les autres, propriétaires d'anciens Pixel ou de smartphones Android concurrents, il faudra prendre son mal en patience, sans garantie de voir un jour cette option débarquer. Une segmentation frustrante tant le besoin d'autonomie concerne tout le monde, pas seulement les acheteurs de terminaux dernier cri.