C'est ici que le bât blesse. Cette nouveauté s'appuie sur une brique logicielle spécifique, l'AOD Min Mode, que Google réserve jalousement à ses tout derniers fleurons : la gamme Pixel 10. Si vous possédez un modèle Pro, Pro XL ou le pliant Pro Fold, la mise à jour de novembre vous a peut-être déjà apporté ce cadeau. Pour les autres, propriétaires d'anciens Pixel ou de smartphones Android concurrents, il faudra prendre son mal en patience, sans garantie de voir un jour cette option débarquer. Une segmentation frustrante tant le besoin d'autonomie concerne tout le monde, pas seulement les acheteurs de terminaux dernier cri.