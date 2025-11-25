Waze a enfin entendu la supplique de ses douze millions d'utilisateurs français sur Android Auto : il est désormais possible de pianoter sur son smartphone tout en gardant la navigation active sur l'écran de la voiture. Une libération qui arrive à point nommé pour les fêtes, même si Google Maps avait déjà vendu la mèche depuis belle lurette.
Il aura fallu du temps, de la patience, et sans doute quelques jurons dans l'habitacle. Jusqu'à présent, brancher son téléphone sur Android Auto pour lancer Waze revenait à transformer son précieux mobile en brique inerte. Impossible de saisir une destination ou de fouiller dans ses favoris sans passer par l'écran de bord, souvent aussi réactif qu'un lendemain de réveillon. Google met fin à ce calvaire ergonomique en déployant largement, en cette fin novembre 2025, la possibilité d'utiliser simultanément l'application sur les deux écrans.
Waze vs Maps : la guerre des frères ennemis
Concrètement, vous pouvez désormais préparer votre itinéraire tranquillement sur votre téléphone, avec la fluidité qu'on lui connaît, et voir les instructions s'afficher comme par magie sur le tableau de bord. Une petite révolution pour les passagers copilotes qui n'auront plus à se contorsionner pour atteindre l'écran central. Si vous ne voyez pas encore la fonction, tentez la vieille méthode du « je ferme et je relance », ou mettez simplement l'application à jour via le Play Store. C'est parfois aussi bête que ça.
- Infos trafic en temps réel
- Signalements entre conducteurs
- Gratuit et sans abonnement
Pourtant, avec ses 17 millions d'adeptes en France, Waze garde une place à part dans le cœur des conducteurs, notamment grâce à sa communauté hyperactive qui signale nids-de-poule et contrôles routiers plus vite que son ombre. Ce rattrapage technique est donc une excellente nouvelle, même s'il souligne, avec une ironie mordante, que l'innovation chez Google suit parfois des voies aussi impénétrables que certains chemins de traverse proposés par le GPS.
Et maintenant, à quand la suite ?
Si l'on peut se réjouir de cette avancée, gardons notre esprit critique en éveil. Waze traîne encore la patte sur d'autres sujets brûlants. Toujours aucune trace des mises à jour de trafic en temps réel via les Live Updates d'Android 16, ni de l'intégration de l'intelligence artificielle Gemini qui fait tant parler d'elle ailleurs. On dirait bien que la stratégie de groupe consiste à tester les jouets les plus brillants sur Maps avant de les prêter, bien plus tard, au petit frère turbulent.
En attendant, ne boudons pas notre plaisir. Pour les fêtes de fin d'année, pouvoir lancer un itinéraire sans se battre avec l'interface tactile de sa voiture est un cadeau qu'on prend volontiers. Reste à voir si cette mise à jour suffira à calmer l'impatience des utilisateurs, toujours prompts à signaler le moindre ralentissement, sur la route comme dans le développement de leur application fétiche.