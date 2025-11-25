Concrètement, vous pouvez désormais préparer votre itinéraire tranquillement sur votre téléphone, avec la fluidité qu'on lui connaît, et voir les instructions s'afficher comme par magie sur le tableau de bord. Une petite révolution pour les passagers copilotes qui n'auront plus à se contorsionner pour atteindre l'écran central. Si vous ne voyez pas encore la fonction, tentez la vieille méthode du « je ferme et je relance », ou mettez simplement l'application à jour via le Play Store. C'est parfois aussi bête que ça.