Google Maps est un outil extrêmement utile sur la route. Mais quand, par exemple, vous vous retrouvez sur l'autoroute, il peut aussi arriver que vous ratiez une sortie parce que vous vous trouvez sur la mauvaise voie. Un genre d'erreur qui ne devrait plus vraiment se reproduire à l'avenir.

En effet, Google va prochainement lancer une nouvelle fonctionnalité du nom de « guidage

de voie en temps réel ». Grâce à celle-ci, il sera possible pour le conducteur d'obtenir un visuel très précis sur la voie qu'il emprunte, ainsi que les bonnes indications pour la suite de la route.