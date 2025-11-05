Google va encore améliorer son application Maps. Elle pourra à l'avenir, sur la route, vous indiquer précisément sur quelle voie vous êtes.
Quand on est sur la route, on peut aujourd'hui dans de nombreuses voitures utiliser une application Google Maps directement intégrée au véhicule. De quoi faciliter la conduite, même si quelques fois les indications peuvent être un tantinet floues. C'est pour cette raison que Google va apporter du changement à l'application, changement qui devrait mettre tout le monde d'accord.
Google va vous indiquer à l'avenir sur quelle voie vous vous trouvez
Google Maps est un outil extrêmement utile sur la route. Mais quand, par exemple, vous vous retrouvez sur l'autoroute, il peut aussi arriver que vous ratiez une sortie parce que vous vous trouvez sur la mauvaise voie. Un genre d'erreur qui ne devrait plus vraiment se reproduire à l'avenir.
En effet, Google va prochainement lancer une nouvelle fonctionnalité du nom de « guidage
de voie en temps réel ». Grâce à celle-ci, il sera possible pour le conducteur d'obtenir un visuel très précis sur la voie qu'il emprunte, ainsi que les bonnes indications pour la suite de la route.
Un déploiement qui va se faire progressivement
Et Google va être capable de cette prouesse en utilisant la caméra avant de l'automobile, qui captera un certain nombre d'informations (marquage au sol, panneaux de signalisation…), elles-mêmes ensuite traitée par l'intelligence artificielle. Ce qui permettra au final de pouvoir donner la bonne position au niveau de la voie suivie.
Cette fonction va être déployée dans les prochains mois par Google, d'abord aux États-Unis et en Suède, avant d'arriver progressivement dans d'autres régions du monde. Le modèle Polestar 4 sera le premier qui pourra bénéficier de cette avancée. Google a indiqué que le groupe souhaitait collaborer avec d'autres constructeurs pour apporter sa fonctionnalité au plus grand nombre. Alors, intéressés ?