One UI 8 est enfin disponible pour plusieurs appareils Samsung. Le calendrier officiel résume les dates de disponibilités pour l'ensemble des appareils éligibles.
Samsung a officiellement annoncé le début du déploiement de One UI 8, sa nouvelle interface basée sur Android 16. Cette mise à jour majeure apporte des améliorations notables en matière d’intelligence artificielle, de sécurité et d’expérience utilisateur. Elle sera progressivement disponible sur de nombreux appareils Galaxy. Voici les dates clés à retenir pour les smartphones, tablettes et montres connectées.
Date de disponibilité de One UI 8
Voici toutes les dates auxquelles One UI 8 sera disponible sur votre appareil Samsung Galaxy. Si ce dernier n'est pas mentionné, alors il n'est peut-être pas prévu pour One UI 8, ou ultérieurement, mais sans promesse de la part de Samsung.
Série Galaxy S
Galaxy S25, S25+, S25 Edge, S25 Ultra : à partir du 18 septembre 2025
Galaxy S24, S24+, S24 FE, S24 Ultra : à partir du 25 septembre 2025
Galaxy S23, S23+, S23 FE, S23 Ultra : à partir du 2 octobre 2025
Galaxy S22, S22+, S22 Ultra : à partir du 6 octobre 2025
Galaxy S21 FE : à partir du 16 octobre 2025
- Excellent écran
- Performances globales
- Galaxy AI + OneUI 6.1
Série Galaxy Z
Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6 : à partir du 25 septembre 2025
Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5 : à partir du 2 octobre 2025
Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4 : à partir du 6 octobre 2025
Série Galaxy A
Galaxy A56 5G, A36 5G : à partir du 25 septembre 2025
Galaxy A55 5G, A35 5G, A26, A17, A17 5G : à partir du 2 octobre 2025
Galaxy A54 5G, A34 5G, A25 5G, A16 5G, A16, A15 5G : à partir du 6 octobre 2025
Galaxy A73 5G, A53 5G, A24, A15, A07, A06 5G, A06 : à partir du 16 octobre 2025
Galaxy A33 5G : à partir du 23 octobre 2025
Autres séries
Galaxy M34 5G : 20 octobre 2025
Galaxy M33 5G, M15 5G : 27 octobre 2025
Galaxy XCover 7 Pro : 10 novembre 2025
Galaxy XCover 7, XCover 6 Pro : 23 octobre 2025
Tablettes Galaxy : à venir progressivement
Galaxy Tab S10, S10+, S10 Ultra, S10 FE, S10 Lite : à partir du 2 octobre 2025
Galaxy Tab S9, S9+, S9 Ultra, S9 FE : à partir du 6 octobre 2025
Galaxy Tab S8, S8+, S8 Ultra : à partir du 16 octobre 2025
Galaxy Tab Active 5 Pro 5G : 7 novembre 2025
Galaxy Tab Active 5 5G, Tab Active 5 : 16 octobre 2025
Galaxy Tab A9 : 5 novembre 2025
Côté montres, la mise à jour arrive aussi
Les montres connectées Galaxy Watch bénéficieront également de One UI 8 Watch, avec un déploiement prévu d’ici la fin de l’année 2025 pour les modèles antérieurs à la Galaxy Watch 9. Les premières mises à jour concerneront :
Galaxy Watch 7, Watch 6 Classic, Watch 6, Watch FE : à partir du 1er octobre 2025
Galaxy Watch 5 Pro, Watch 5, Watch 4 Classic, Watch 4 : à partir du 3 novembre 2025
- Matériaux haut de gamme
- Écran magnifique et lisible en toutes circonstances
- Wear OS + OneUI = formule gagnante
Nouveautés et améliorations
One UI 8 se distingue par plusieurs innovations :
Intelligence artificielle avancée : suggestions personnalisées, sécurité renforcée avec Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP) et Knox Matrix, ainsi qu’une communication naturelle via Gemini Live.
Expérience utilisateur optimisée : outils de création intelligents (Studio Portrait, Assistant Dessin), personnalisation poussée des fonds d’écran et des emojis, et amélioration de la gestion des notifications et des appels.
Adaptation aux différents formats d’écran : fonctionnalités spécifiques pour les smartphones pliables et les tablettes, comme la Now Bar pour les Galaxy Z Flip ou l’Assistant Messages pour une création simplifiée.
La mise à jour sera déployée progressivement, il se peut donc que les dates diffèrent de quelques heures, voire de quelques jours du calendrier prévu, selon les utilisateurs.