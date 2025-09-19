Samsung a officiellement annoncé le début du déploiement de One UI 8, sa nouvelle interface basée sur Android 16. Cette mise à jour majeure apporte des améliorations notables en matière d’intelligence artificielle, de sécurité et d’expérience utilisateur. Elle sera progressivement disponible sur de nombreux appareils Galaxy. Voici les dates clés à retenir pour les smartphones, tablettes et montres connectées.