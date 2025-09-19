One UI 8 est enfin disponible pour plusieurs appareils Samsung. Le calendrier officiel résume les dates de disponibilités pour l'ensemble des appareils éligibles.

One UI 8

Samsung a officiellement annoncé le début du déploiement de One UI 8, sa nouvelle interface basée sur Android 16. Cette mise à jour majeure apporte des améliorations notables en matière d’intelligence artificielle, de sécurité et d’expérience utilisateur. Elle sera progressivement disponible sur de nombreux appareils Galaxy. Voici les dates clés à retenir pour les smartphones, tablettes et montres connectées.

Date de disponibilité de One UI 8

Voici toutes les dates auxquelles One UI 8 sera disponible sur votre appareil Samsung Galaxy. Si ce dernier n'est pas mentionné, alors il n'est peut-être pas prévu pour One UI 8, ou ultérieurement, mais sans promesse de la part de Samsung.

Série Galaxy S

  • Galaxy S25, S25+, S25 Edge, S25 Ultra : à partir du 18 septembre 2025

  • Galaxy S24, S24+, S24 FE, S24 Ultra : à partir du 25 septembre 2025

  • Galaxy S23, S23+, S23 FE, S23 Ultra : à partir du 2 octobre 2025

  • Galaxy S22, S22+, S22 Ultra : à partir du 6 octobre 2025

  • Galaxy S21 FE : à partir du 16 octobre 2025

Série Galaxy Z

  • Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6 : à partir du 25 septembre 2025

  • Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5 : à partir du 2 octobre 2025

  • Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4 : à partir du 6 octobre 2025

Série Galaxy A

  • Galaxy A56 5G, A36 5G : à partir du 25 septembre 2025

  • Galaxy A55 5G, A35 5G, A26, A17, A17 5G : à partir du 2 octobre 2025

  • Galaxy A54 5G, A34 5G, A25 5G, A16 5G, A16, A15 5G : à partir du 6 octobre 2025

  • Galaxy A73 5G, A53 5G, A24, A15, A07, A06 5G, A06 : à partir du 16 octobre 2025

  • Galaxy A33 5G : à partir du 23 octobre 2025

Autres séries

  • Galaxy M34 5G : 20 octobre 2025

  • Galaxy M33 5G, M15 5G : 27 octobre 2025

  • Galaxy XCover 7 Pro : 10 novembre 2025

  • Galaxy XCover 7, XCover 6 Pro : 23 octobre 2025

Tablettes Galaxy : à venir progressivement

  • Galaxy Tab S10, S10+, S10 Ultra, S10 FE, S10 Lite : à partir du 2 octobre 2025

  • Galaxy Tab S9, S9+, S9 Ultra, S9 FE : à partir du 6 octobre 2025

  • Galaxy Tab S8, S8+, S8 Ultra : à partir du 16 octobre 2025

  • Galaxy Tab Active 5 Pro 5G : 7 novembre 2025

  • Galaxy Tab Active 5 5G, Tab Active 5 : 16 octobre 2025

  • Galaxy Tab A9 : 5 novembre 2025

Côté montres, la mise à jour arrive aussi

Les montres connectées Galaxy Watch bénéficieront également de One UI 8 Watch, avec un déploiement prévu d’ici la fin de l’année 2025 pour les modèles antérieurs à la Galaxy Watch 9. Les premières mises à jour concerneront :

  • Galaxy Watch 7, Watch 6 Classic, Watch 6, Watch FE : à partir du 1er octobre 2025

  • Galaxy Watch 5 Pro, Watch 5, Watch 4 Classic, Watch 4 : à partir du 3 novembre 2025

Nouveautés et améliorations

One UI 8 se distingue par plusieurs innovations :

  • Intelligence artificielle avancée : suggestions personnalisées, sécurité renforcée avec Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP) et Knox Matrix, ainsi qu’une communication naturelle via Gemini Live.

  • Expérience utilisateur optimisée : outils de création intelligents (Studio Portrait, Assistant Dessin), personnalisation poussée des fonds d’écran et des emojis, et amélioration de la gestion des notifications et des appels.

  • Adaptation aux différents formats d’écran : fonctionnalités spécifiques pour les smartphones pliables et les tablettes, comme la Now Bar pour les Galaxy Z Flip ou l’Assistant Messages pour une création simplifiée.

La mise à jour sera déployée progressivement, il se peut donc que les dates diffèrent de quelques heures, voire de quelques jours du calendrier prévu, selon les utilisateurs.

Source : AndroidHeadlines