Pourquoi Now Brief est absent de la bêta de One UI 8 sur les Galaxy S23 ? Samsung ne semble pas traiter ses clients de la même manière, selon l'âge de leur smartphone.

Samsung a déployé la première version bêta de One UI 8.0 pour la série des smartphones Galaxy S23, apportant Android 16 ainsi que de nouvelles fonctionnalités et diverses améliorations. Cependant, une fonction importante de Galaxy AI, présentée plus tôt cette année, n’est pas disponible dans cette mise à jour.

Les Galaxy S23 ne sont pas dotés de toutes les fonctionnalités d'IA de One UI 8. ©Marc Mitrani pour Clubic
Now Brief, une fonction réservée aux modèles récents

La fonction Now Brief, lancée initialement avec la série Galaxy S25 et récemment déployée sur la série Galaxy S24 via la bêta de One UI 8.0, est absente de la première version bêta de One UI 8.0 pour les Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra. Pourtant, des tests ont montré que cette fonction pouvait fonctionner sur les appareils de la série Galaxy S23. En effet, après installation manuelle de l’APK correspondante, la fonction ne rencontrait aucun souci majeur.

Sur le Galaxy S23, la fonctionnalité est bien absente de One UI 8 bêta. ©SamMobile
Now Brief s’appuie sur Galaxy AI pour afficher des informations personnalisées et contextuelles, en exploitant les données des applications Samsung, Google et certaines autres applis tierces.

Elle permet d’afficher des éléments tels que la météo du jour, les rendez-vous et entrées de calendrier, les détails de vol, les rappels, les playlists musicales (Spotify, YouTube), les souvenirs du jour ou, encore, les données de santé. Sur les appareils compatibles, elle est accessible via la Now Bar, le panneau latéral ou un widget dédié.

Pourquoi la série S23 est-elle exclue ?

Selon certains analystes, Samsung pourrait bien réserver Now Brief aux séries Galaxy S24 et Galaxy S25, ainsi qu’aux futurs modèles haut de gamme. Cette décision, si elle se confirmait, marquerait une différence de traitement entre les générations de smartphones, malgré une compatibilité technique pourtant bien présente.

Source : SamMobile