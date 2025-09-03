La fonction Now Brief, lancée initialement avec la série Galaxy S25 et récemment déployée sur la série Galaxy S24 via la bêta de One UI 8.0, est absente de la première version bêta de One UI 8.0 pour les Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra. Pourtant, des tests ont montré que cette fonction pouvait fonctionner sur les appareils de la série Galaxy S23. En effet, après installation manuelle de l’APK correspondante, la fonction ne rencontrait aucun souci majeur.