Samsung a également annoncé que d’autres modèles devraient rejoindre le programme bêta dans les prochains jours, parmi lesquels :

Galaxy A56

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Ces déploiements s’inscrivent dans une stratégie accélérée de la part de Samsung, qui a lancé One UI 8 moins de six mois après la sortie de One UI 7, basée sur Android 15.