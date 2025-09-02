On l'attendait avec impatience, après une disponibilité sur les Galaxy S24, One UI 8 débarque en version bêta sur les S23. Certains modèles récents de la gamme Galaxy A sont également éligibles à cette nouvelle version.
Samsung étend progressivement son programme bêta pour One UI 8, basé sur Android 16, à une gamme plus large d’appareils. Après un déploiement limité à ses smartphones haut de gamme les plus récents, le constructeur propose désormais cette mise à jour à plusieurs smartphones de ses séries Galaxy S et A.
Les nouveaux smartphones éligibles
Depuis le 1er septembre 2025, la version bêta de One UI 8 est disponible pour les utilisateurs inscrits dans certains pays, notamment en Inde, en Corée du Sud et au Royaume-Uni. Les modèles concernés sont les suivants :
Galaxy S23 (série complète)
Galaxy A55
Galaxy A54
Galaxy A35
Galaxy A36
Selon des informations relayées par le spécialiste Tarun Vats, les propriétaires de ces appareils peuvent désormais accéder à la version bêta via l’application Samsung Members. Une bannière dédiée ou une recherche avec le mot-clé « beta » permet de s’inscrire au programme.
Une fois l’inscription validée, la mise à jour est généralement proposée sous forme de téléchargement classique dans les heures qui suivent. Une disponibilité en France devrait arriver dans les semaines à venir.
De prochains appareils concernés prochainement
Samsung a également annoncé que d’autres modèles devraient rejoindre le programme bêta dans les prochains jours, parmi lesquels :
Galaxy A56
Galaxy Z Fold 5
Galaxy Z Flip 5
Ces déploiements s’inscrivent dans une stratégie accélérée de la part de Samsung, qui a lancé One UI 8 moins de six mois après la sortie de One UI 7, basée sur Android 15.
Les Galaxy Z Fold 7 et Flip 7 sont d’ores et déjà équipés de la version stable de One UI 8, tandis que les séries Galaxy S25, S24, Z Fold 6 et Flip 6 bénéficient déjà d’un programme bêta déjà bien avancé. À ce stade, six mises à jour bêta ont été déployées pour la série Galaxy S25, laissant présager une sortie imminente de la version stable pour ces appareils.
Comment installer One UI 8 bêta ?
Pour participer au programme bêta, les utilisateurs doivent :
Ouvrir l’application Samsung Members sur leur appareil éligible.
Rechercher une notification ou une bannière dédiée à One UI 8, ou effectuer une recherche avec le terme « beta ».
S’inscrire au programme et attendre la disponibilité de la mise à jour, qui s’installe comme une mise à jour logicielle standard.