Bien que les premières traces concrètes aient été observées dans les builds de développement de One UI 9 de Samsung, plusieurs indices suggèrent que la fonctionnalité ne sera pas exclusive aux appareils de la marque sud-coréenne. Des références à un service nommé "Gesture Exchange" ou "TaptoShare" ont été identifiées directement au sein des services Google Play et dans les préversions d'Android 17.