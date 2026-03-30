Partager des fichiers sans fil, et avec une vitesse accrue par rapport au Bluetooth, voilà ce que Google nous réserverait. Une nouvelle fonctionnalité devrait voir le jour prochainement avec Android 17.
Android s’apprête à faire évoluer sa fonctionnalité de transfert de proximité, Quick Share. Selon des informations extraites de versions de développement de One UI (Samsung) et des services Google Play, une nouvelle option nommée "Tap to Share" permettrait de partager des fichiers et des contacts en rapprochant simplement deux smartphones, sans avoir à sélectionner manuellement le destinataire dans une liste.
Le retour d'une technologie familière
Pour les utilisateurs de longue date, ce concept rappelle Android Beam, une fonction présente sur les anciennes versions du système d'exploitation qui utilisait déjà la puce NFC pour initier des transferts.
Toutefois, cette nouvelle fonctionnalité semble s'appuyer sur des bases techniques plus modernes. Si le premier contact s'établit via NFC, le transfert de données proprement dit passerait par le Wi-Fi Direct, offrant des débits nettement supérieurs au Bluetooth utilisé par le passé.
Cette évolution n'est pas sans rappeler NameDrop, lancé par Apple avec iOS 17. Le principe est identique : une fois les sommets des deux téléphones mis en contact, une animation confirme la liaison et les données sont transmises instantanément.
Une disponibilité pour Samsung uniquement ?
Bien que les premières traces concrètes aient été observées dans les builds de développement de One UI 9 de Samsung, plusieurs indices suggèrent que la fonctionnalité ne sera pas exclusive aux appareils de la marque sud-coréenne. Des références à un service nommé "Gesture Exchange" ou "TaptoShare" ont été identifiées directement au sein des services Google Play et dans les préversions d'Android 17.
Cela indique que Google pourrait intégrer cette fonction au niveau du système d'exploitation. Si cela se confirme, l'ensemble des smartphones Android compatibles avec les services Google pourrait en bénéficier, facilitant ainsi les échanges entre des appareils de marques différentes (Pixel, Motorola, Xiaomi, etc.).
Un déploiement progressif
Actuellement, Quick Share permet déjà d'envoyer des documents entre des appareils Android, et même vers des iPhone via des solutions hybrides. L'ajout du "Tap to Share" viserait à simplifier l'expérience utilisateur en supprimant les étapes intermédiaires de recherche d'appareils environnants.
Pour l’heure, Google et Samsung n’ont pas communiqué officiellement sur la date de sortie de cette option. Sa présence dans les codes sources suggère une arrivée possible lors des prochaines mises à jour majeures du système, probablement courant 2025.