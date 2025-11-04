L'équipe du site Android Authority a, en effet, repéré que l'interface de la version 1.0.2351.1 de Quick Share pour Windows avait évolué. Exit, par exemple, l'animation sur l'écran de partage : elle a été remplacée par le module d'envoi de fichiers qui prend désormais toute la partie droite de l'écran. La colonne de gauche a également été remaniée : l'ordre des entrées a été modifié et une phrase d'en-tête « Qui peut partager avec vous » a été ajoutée.