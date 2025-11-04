Google vient d'offrir un petit lifting à l'outil de transfert de fichiers Quick Share : l'interface de la version Windows devrait bientôt être améliorée.
En 2024, Samsung et Google se sont alliés pour faire face à l'outil AirDrop d'Apple et Nearby a fusionné avec Quick Share. Le service a depuis évolué en ne limitant plus les partages au Wi-Fi et en misant sur la puissance des QR Codes. Après avoir amélioré l'interface de Quick Share sur Android en août dernier, Google s'est penché sur la version PC du service. On fait le point.
Une interface plus claire et une section Partage améliorée
Spécialisé dans l'envoi et la réception rapides de fichiers, l'outil Quick Share de Google est disponible sur de multiples appareils. Si beaucoup d'entre nous l'utilisent pour transférer des documents d'un smartphone Android à un autre, il est aussi possible d'accéder à ce service sur un ordinateur tournant sous Windows. Et c'est justement à cette version du logiciel que s'est récemment intéressé Google.
L'équipe du site Android Authority a, en effet, repéré que l'interface de la version 1.0.2351.1 de Quick Share pour Windows avait évolué. Exit, par exemple, l'animation sur l'écran de partage : elle a été remplacée par le module d'envoi de fichiers qui prend désormais toute la partie droite de l'écran. La colonne de gauche a également été remaniée : l'ordre des entrées a été modifié et une phrase d'en-tête « Qui peut partager avec vous » a été ajoutée.
Des nouveautés déployées progressivement
Mais ce ne sont pas les seules nouveautés remarquées sur cette nouvelle version de Quick Share pour Windows. La page dédiée aux réglages du service adopte, par exemple, le nouveau design Material Expressive : des encadrés, qui ajoutent une touche de clarté à l'ensemble, ont notament été intégrés. Quand à la page permettant à l'utilisateur de rechercher des appareils à proximité, elle permet désormais de voir à la fois les équipements de l'utilisateur mais aussi ceux des tiers.
Pour l'instant, ces avancées ne sont pas encore disponibles pour tous les utilisateurs. Google n'ayant pas communiqué de date, il faudra patienter un peu avant qu'elles ne soient déployées globalement.