Vous l’avez sûrement remarqué : Windows 11 n’échappe pas aux critiques ces derniers temps. Bugs récurrents, crashs inexpliqués, correctifs tardifs, solutions artisanales imposées aux utilisateurs et utilisatrices… L’OS de Microsoft n’a pas été épargné. Mais parfois, certaines petites nouveautés bien pensées viennent rappeler qu’il y a encore de quoi espérer. Dernière surprise : une fonctionnalité cachée qui pourrait rendre le partage de fichiers plus rapide et intuitif.