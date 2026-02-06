AirDrop va débarquer sur tous les smartphones Android dès cette année

Google confirme l'arrivée de l'interopérabilité Quick Share-AirDrop sur l'ensemble de l'écosystème Android en 2026. Cette fonctionnalité, jusqu'alors réservée aux Pixel 10, sera déployée sur d'autres marques grâce à un partenariat avec les constructeurs.
Lors d'un point presse organisé à Taipei, Eric Kay, vice-président de l'ingénierie Android, a confirmé que l'objectif était d'étendre au maximum la compatibilité entre les systèmes de partage Quick Share et AirDrop. En novembre dernier, Google avait donné le coup d'envoi sur la gamme Pixel 10 uniquement.
Une architecture ouverte dès le départ
Cette interopérabilité ne doit rien au hasard. Elle résulte des obligations imposées par l'Union européenne via le Digital Markets Act (DMA). La Commission européenne exige d'Apple une ouverture complète de son écosystème aux appareils tiers, avec une échéance fixée à fin 2025. Apple a dû abandonner son protocole propriétaire AWDL au profit du standard ouvert Wi-Fi Aware. La firme de Cupertino a également dû mettre à disposition une documentation technique. Et Google ne s'est pas fait prier pour retravailler son module Quick Share.
Au lieu d'intégrer cette fonctionnalité dans un composant système propriétaire, Google a transformé l'extension Quick Share en application autonome disponible sur le Play Store. Eric Kay explique que l'équipe a travaillé pour assurer la compatibilité avec l'iPhone, mais aussi avec les iPad et les MacBook. Maintenant que le système fonctionne, Google collabore avec ses partenaires constructeurs pour le déployer sur l'ensemble de l'écosystème Android.
Nothing et Qualcomm déjà mobilisés
Nothing a publiquement annoncé travailler sur l'intégration de cette fonction à ses téléphones. Mais surtout, l'entreprise Qualcomm a de son côté laissé entendre qu'elle préparait la prise en charge de cette interopérabilité sur les appareils équipés de ses puces Snapdragon. Et comme une large partie des smartphones Android haut de gamme embarque un SoC Qualcomm, les barrières existantes devraient donc rapidement tomber. Reste à savoir si MediaTek, équipant les terminaux d'entrée et de milieu de gamme, sera également de la partie.
Pour Google, il s'agit aussi de faciliter la migration depuis iOS vers Android en améliorant les outils de transfert de données. La société collabore d'ailleurs avec Apple depuis décembre pour créer une nouvelle méthode de transfert capable de gérer davantage de types de données lors d'un changement d'appareil. Ces travaux devraient finalement profiter aux deux parties en levant l'un des obstacles majeurs au passage d'un écosystème à l'autre.