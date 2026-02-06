AirDrop va débarquer sur tous les smartphones Android dès cette année

Cette interopérabilité ne doit rien au hasard. Elle résulte des obligations imposées par l'Union européenne via le Digital Markets Act (DMA). La Commission européenne exige d'Apple une ouverture complète de son écosystème aux appareils tiers, avec une échéance fixée à fin 2025. Apple a dû abandonner son protocole propriétaire AWDL au profit du standard ouvert Wi-Fi Aware. La firme de Cupertino a également dû mettre à disposition une documentation technique. Et Google ne s'est pas fait prier pour retravailler son module Quick Share.

Au lieu d'intégrer cette fonctionnalité dans un composant système propriétaire, Google a transformé l'extension Quick Share en application autonome disponible sur le Play Store. Eric Kay explique que l'équipe a travaillé pour assurer la compatibilité avec l'iPhone, mais aussi avec les iPad et les MacBook. Maintenant que le système fonctionne, Google collabore avec ses partenaires constructeurs pour le déployer sur l'ensemble de l'écosystème Android.