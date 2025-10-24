Le framework ne gère pas non plus les données stockées sur des serveurs distants et n'est pas conçu pour assurer une synchronisation continue. Son usage se limite à un transfert unique lors du changement d'appareil. Les développeurs peuvent évidemment proposer une synchronisation cloud après la migration pour récupérer les données hébergées en ligne.​

AppMigrationKit forme la partie sous-jacente d'une nouvelle option baptisée "Transfert vers Android", repérée dans les versions bêta d'iOS 26.1. Celle-ci devrait être accessible depuis Réglages > Général > Transférer ou Réinitialiser l'iPhone. Le système iOS y affichera un écran d'accueil détaillant les types de données pouvant être transférées ou non lors de la migration. D'ailleurs, selon 9to5Mac, qui rapporte l'information, Google développerait de son côté une fonctionnalité miroir, "Transfert vers iPhone", initialement axée sur le transfert d'eSIM.​

Reste à savoir si les développeurs adopteront massivement ce nouveau framework au sein de leurs apps. On ne serait pas surpris d'apprendre que ce nouvel outil découle des demandes émanant directement de l'Union européenne qui tente de mettre fin au fameux jardin clos d'Apple.