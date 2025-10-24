Apple vient de publier la documentation d'AppMigrationKit, un nouveau framework destiné à simplifier le transfert des données d'applications entre iOS et Android.
Ce nouveau kit en bêta permettra aux développeurs d'intégrer le transfert de données de leurs applications lors d'une migration vers Android, ou inversement. Ce dernier devrait être introduit avec iOS 26.1 et iPadOS 26.1. Le flux de données devrait ainsi inclure les éléments stockés en local, les réglages ou encore les progressions et sauvegardes des jeux.
Apple laisse les développeurs porter la responsabilité
AppMigrationKit repose sur un protocole baptisé AppMigrationExtension, que les développeurs doivent implémenter via une extension d'application. Concrètement, ils définissent si leur application accepte l'importation, l'exportation ou les deux types d'opérations. Lorsqu'un utilisateur lance la procédure de migration vers un nouvel appareil, toutes les applications compatibles incluent automatiquement leurs données dans le paquet de transfert.
Apple précise dans sa documentation que ce framework fonctionne exclusivement pour les migrations entre plateformes Apple et non-Apple, principalement Android. Il ne peut donc pas servir pour les transferts entre les différents appareils de la marque (iPad, Mac, VisionOS...) pour lesquels Apple dispose déjà de ses propres flux.
Le framework ne gère pas non plus les données stockées sur des serveurs distants et n'est pas conçu pour assurer une synchronisation continue. Son usage se limite à un transfert unique lors du changement d'appareil. Les développeurs peuvent évidemment proposer une synchronisation cloud après la migration pour récupérer les données hébergées en ligne.
AppMigrationKit forme la partie sous-jacente d'une nouvelle option baptisée "Transfert vers Android", repérée dans les versions bêta d'iOS 26.1. Celle-ci devrait être accessible depuis Réglages > Général > Transférer ou Réinitialiser l'iPhone. Le système iOS y affichera un écran d'accueil détaillant les types de données pouvant être transférées ou non lors de la migration. D'ailleurs, selon 9to5Mac, qui rapporte l'information, Google développerait de son côté une fonctionnalité miroir, "Transfert vers iPhone", initialement axée sur le transfert d'eSIM.
Reste à savoir si les développeurs adopteront massivement ce nouveau framework au sein de leurs apps. On ne serait pas surpris d'apprendre que ce nouvel outil découle des demandes émanant directement de l'Union européenne qui tente de mettre fin au fameux jardin clos d'Apple.