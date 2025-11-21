Transférer un fichier entre un iPhone et un smartphone Android n’a jamais été simple. Mais Google vient de changer la donne avec une nouveauté… qui remet directement en cause l’un des atouts historiques d’Apple.
Depuis plus de dix ans, AirDrop est l’un des arguments les plus redoutables de l’écosystème Apple : un partage ultra-rapide, simple et sans configuration entre iPhone, iPad et Mac. Un confort que les utilisateurs Android regardaient de loin — jusqu’à aujourd’hui. Google annonce en effet une évolution majeure de Quick Share, son outil d’échange sans fil, désormais capable de communiquer directement avec AirDrop. Sans partenariat, sans contournement, et surtout sans serveur intermédiaire. Une avancée qui pourrait transformer les échanges entre plateformes… tout en accroissant la pression sur Apple, qui voit un pan de son « jardin fermé » ouvrir ses portes malgré lui.
Google a trouvé l'astuce pour faire fonctionner AirDrop avec Android
Google confirme que Quick Share peut désormais détecter un iPhone, un iPad ou un Mac à proximité si AirDrop est réglé sur « Tous les contacts pendant 10 minutes ». Les appareils Apple apparaissent alors directement comme cibles d’envoi, exactement comme un autre smartphone Android.
Après validation de la personne qui reçoit, les fichiers transitent en peer-to-peer, sans aucun relais cloud. Google insiste sur ce point : « La connexion est directe, vos données ne transitent jamais par un serveur, et aucun contenu partagé n’est enregistré », explique la firme.
Cette compatibilité fonctionne pour les photos, les vidéos, les documents et d’autres formats, dans les deux sens. Bref, AirDrop cesse d’être une exclusivité fermée — même si Apple n’a pas coopéré. Google précise d’ailleurs : « Nous serions ravis de collaborer avec Apple pour améliorer l’interopérabilité, notamment pour activer le mode “Contacts uniquement” à l’avenir ».
Pour activer la fonction sur Pixel 10, il suffit de se rendre dans les Paramètres > Nom de l’utilisateur > Google Services > Tous les services> Confidentialité et sécurité > Services Système > Quick Share Extension, puis redémarrer l’appareil.
Un vrai système sécurisé et fonctionnel disponible sur les Pixel
Google n’a pas simplement bricolé un équivalent d’AirDrop : la firme assure avoir développé une solution très sécurisée, pensée pour fonctionner proprement à la fois avec les mécanismes d’iOS et ceux d’Android.
Elle s’appuie sur un canal de communication écrit en Rust, un langage devenu la référence en matière de sécurité mémoire. Selon Google, ce choix permet d’éviter les vulnérabilités classiques comme les dépassements de tampon : « Nous utilisons Rust pour sécuriser le canal de communication, afin d’éviter les dépassements de mémoire et vulnérabilités courantes ».
L’implémentation repose également sur les protections natives des deux systèmes. Android apporte son socle renforcé et Google Play Protect, tandis que l’écosystème iOS offre son propre bac à sable et ses restrictions internes. Google résume cela ainsi : « Les protections des deux plateformes fonctionnent ensemble pour garantir la sécurité de bout en bout » Et surtout, impossible d’utiliser la fonction en douce. Chaque transfert déclenche une notification visible et demande l’accord explicite de la personne qui reçoit : « L’utilisateur garde toujours le contrôle : chaque fichier doit être approuvé avant réception ».
Pour garantir la solidité de l’ensemble, Google a fait auditer sa solution par NetSPI, un cabinet indépendant de cybersécurité. Verdict : « NetSPI a conclu que notre implémentation est sécurisée et notablement plus solide que d’autres solutions du marché »
Pour l’instant, cette compatibilité de Quick Share avec AirDrop est réservée aux Pixel 10, mais Google assure que la fonction arrivera sur « de nombreux appareils Android » dans les prochains mois. On attend maintenant la réponse d'Apple, qui pourrait être tentée de mettre à jour ses iPhone pour bloquer cette solution, quitte à se mettre des millions d'utilisateurs Android à dos.