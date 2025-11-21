Google confirme que Quick Share peut désormais détecter un iPhone, un iPad ou un Mac à proximité si AirDrop est réglé sur « Tous les contacts pendant 10 minutes ». Les appareils Apple apparaissent alors directement comme cibles d’envoi, exactement comme un autre smartphone Android.

Après validation de la personne qui reçoit, les fichiers transitent en peer-to-peer, sans aucun relais cloud. Google insiste sur ce point : « La connexion est directe, vos données ne transitent jamais par un serveur, et aucun contenu partagé n’est enregistré », explique la firme.

Cette compatibilité fonctionne pour les photos, les vidéos, les documents et d’autres formats, dans les deux sens. Bref, AirDrop cesse d’être une exclusivité fermée — même si Apple n’a pas coopéré. Google précise d’ailleurs : « Nous serions ravis de collaborer avec Apple pour améliorer l’interopérabilité, notamment pour activer le mode “Contacts uniquement” à l’avenir ».

Pour activer la fonction sur Pixel 10, il suffit de se rendre dans les Paramètres > Nom de l’utilisateur > Google Services > Tous les services> Confidentialité et sécurité > Services Système > Quick Share Extension, puis redémarrer l’appareil.